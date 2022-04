James Gunn, di nuovo alla direzione di un film dedicato ai Guardiani della Galassia, promette ai “veri fan” meravigliosi cameo nella prossima pellicola del franchise

James Gunn, regista della trilogia targata Marvel-Disney sui Guardiani della Galassia, ha affermato che i fan saranno veramente estasiati da un fantastico cameo che vedremo nel prossimo film dedicato allo strampalato gruppo spaziale. Si tratta di qualcosa che, secondo il regista, solo “i veri fan dei Guardiani” della Galassia sapranno apprezzare.

Gunn ha deciso, poi, di intervenire in questo modo su Twitter condividendo persino una foto dal set con un indizio davvero inaspettato:

Giorno 29. L’incrociatore spaziale, la navicella di Rick and Morty. Si illumina. Il carrello si sta riempiendo. P.S. Oggi stiamo girando dei meravigliosi cameo per i veri fan dei Guardiani”.

In precedenza, il regista aveva raccontato che nel progetto dei Guardiani 3 è coinvolto anche un attore di cui i fan non sono a conoscenza…

Tuttavia non è la prima volta che in una pellicola sui Guardiani vengono annunciati i più disparati cameo, infatti era stata detta la stessa cosa per il secondo capitolo, peccato che gran parte di queste comparse siano state tagliate nel versione finale…

I meriti di James Gunn con i Guardiani della Galassia

Ad ogni modo non bisogna dimenticare che Gunn è stato capace di rendere degli eroi poco noti al pubblico delle vere e proprie star del grande schermo, facendo partire un nuovo, franchise, vero e proprio all’interno del Marvel Cinematic Universe, perciò faremo molta attenzione a questa sorpresa promessa dal regista, perché la frase “veri fan dei Guardiani” potrebbe lasciar intendere che si tratti di personaggi legati al mondo dei fumetti Marvel.

Nel frattempo Guardiani della Galassia 3 ha appena superato il record mondiale per l’uso del trucco e acconciature pratiche sul set, superando Il Grinch con Jim Carrey.

E voi siete curiosi di vedere questo fantastico cameo annunciato dal regista?

