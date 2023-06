L‘attesa è finalmente finita, Questo mondo non mi renderà cattivo, nuova serie di Zero Calcare per Netflix è disponibile sulla piattaforma: vediamo insieme la trama e i dettagli degli episodi

Questo mondo non mi renderà cattivo, nuova serie di Zero Calcare è finalmente disponibile da oggi, venerdì 9 giugno su Netflix per tutti gli abbonati alla piattaforma. Un’attesa che è sembrata infinita, perché l’enorme successo e apprezzamento di Strappare lungo i bordi ha portato il pubblico a volere vedere più Zero Calcare nel mondo seriale.

Questo mondo non mi renderà cattivo: da oggi su Netflix

La sinossi della serie è incentrate su sul ritorno nel quartiere di un vecchio amico di Zero dopo diversi anni di assenza e fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto. Zerocalcare vorrebbe fare qualcosa per lui ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa e a fare la scelta giusta per trovare il suo posto nel mondo. Questo mondo non mi renderà cattivo racconta la difficoltà di rimanere se stessi in mezzo alle contraddizioni della vita. Il titolo stesso della serie, che trae ispirazione da un brano di un cantautore romano, rappresenta una sorta di mantra, una frase che sembra aleggiare su tutte le decisioni che i protagonisti si trovano a dover prendere nel corso della storia quasi per auto-convincersi, nei momenti più difficili, quelli in cui diventa più forte il rischio di fare scelte sbagliate e rinnegare i propri ideali pur di togliersi dai guai.

Questo mondo non mi renderà cattivo: da oggi su Netflix | i titoli degli episodi

EPISODIO 1 – QUEL CHE È DI CESARE

Possibile casino nell’aria, ma le vite di Sarah e mia stanno andando incredibilmente a posto. Si segnala qualche dilemma etico e un inaspettato ritorno in quartiere dopo vent’anni.

EPISODIO 2 – COME UNA BALENA SPIAGGIATA

Qui cerchiamo di capire chi sta dando le dritte ai nazisti in quartiere. Poi c’è una parte in cui mi chiedono di aiutare Cesare ad ambientarsi. A me. Noto per essere uno socievole.

EPISODIO 3 – IL FARO

La ricerca del mostro per parlare di periferie, classico dei media. E stavolta tocca a Cesare. Poi Secco, che vuole risolvere tutto a bomboni, e un faro della mia vita che crolla.

EPISODIO 4 – CHI DENUNCIA PER PRIMO È INFAME DUE VOLTE

Un litigio brutto. Mi pare che ho ragione, ma mi sento in torto uguale. Intanto il clima si scalda, al municipio. Mai visto un cartone su un consiglio municipale. Manco nella DDR.

EPISODIO 5 – QUATTRO MILIARDI DI ANNI LUCE

Le ore prima della battaglia. I dubbi, le ansie, Secco che mette in fila più di tre parole di senso compiuto. Tutti i presupposti per una grande tragedia greca.

EPISODIO 6 – NON C’È UN POSTO PER TE

Se andavamo avanti da sei puntate con questa solfa e alla fine non scoppiava un macello gigante, onestamente era una fregatura. E infatti scoppia.

Questo mondo non mi renderà cattivo: da oggi su Netflix | la colonna sonora

Come il regista Michele Rech ha avuto spesso modo di raccontare, il suo approccio all’animazione nasce proprio dalla volontà di “costringere” il proprio pubblico ad ascoltare le canzoni che lui stesso aveva in mente per le sue storie. La musica che fa da colonna sonora alle due serie è stata dunque inserita già in fase di scrittura come parte integrante della sceneggiatura, al pari di un personaggio. Mentre lo stesso titolo della serie è ispirato al brano Questo mondo non mi renderà cattivo del cantautore Path.

Un ruolo da protagonista in questo senso lo ha certamente la sigla che apre i singoli episodi e che introduce già lo spettatore all’interno della narrazione. Dopo il successo del brano Strappati lungo i bordi, si rinnova la collaborazione tra Zerocalcare e il cantautore romano Giancane anche per questa nuova serie. I brani scelti dal fumettista per Questo mondo non mi renderà cattivo saranno disponibili in digitale e in doppio vinile, con cover disegnata da Zerocalcare, dal 9 giugno, giorno di uscita della serie. Il primo LP vedrà il nuovo album di Giancane Tutto Male, contenente la sigla della serie che dà il titolo al secondo LP Sei in un Paese Meraviglioso, la raccolta di canzoni scelte per la serie.

