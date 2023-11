Una volta che avete acquistato la vostra auto, potrete pensare che sia finita lì e che non serva altro, ma non c’è niente di più sbagliato, infatti una delle operazioni più fastidiose da fare è il passaggio di proprietà, che ha delle spese a sua volta, ma noi siamo qui per spiegarvi come risparmiare sul passaggio di proprietà dell’auto

Nella fase di acquisto dell’auto, il passaggio di proprietà è obbligatorio quando l’auto la si acquista da un privato, che possiede i documenti obbligatori per il possedimento dell’autovettura che devono passare al nuovo acquirente. Questo succede quando non c’è una concessionaria auto di mezzo, che in questi casi provvede personalmente a dare i dovuti documenti al cliente. Anche se questa può essere un’operazione fastidiosa, in realtà è molto semplice e c’è anche modo di risparmiare. La regola base è quella dei 60 giorni dalla somministrazione del contratto, in questi 60 giorni deve avvenire la registrazione sul libretto di circolazione con i dati del nuovo proprietario.

Documenti e pagamenti da effettuare | Come risparmiare sul passaggio di proprietà

Per effettuare il passaggio di proprietà da privati occorre:

codice fiscale e carta d’identità dell”acquirente

documento d’identità del venditore

libretto di circolazione dell’autovettura

certificato di proprietà

marca da bollo di 16 euro

Una volta fatto, dovrete recarvi al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) compilando il modulo d’istanza. I moduli devono essere firmati dall’acquirente, dall’intestatario del passaggio e, nel caso non sia presente il venditore, occorre la sua firma autentica. La documentazione va poi mandata al PRA e nel giro di qualche giorno, a volte anche in tempo reale, l’ufficio apposito vi consegnerà l’etichetta apposita da mettere poi sul libretto di circolazione.

Le possibilità di risparmio | Come risparmiare sul passaggio di proprietà dell’auto

Tra marche di bollo, IPT e diritti, il costo del passaggio di proprietà gira intorno ai 250 euro di base, privo di maggiorazioni. Nel caso ci si rivolga a un’agenzia di pratiche automobilistiche, il costo sale dai 50 ai 90 euro. Tuttavia, dal 1 gennaio 2022, il Decreto legislativo n.97/2017 ha iniziato lentamente a introdurre il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo (DU) che sostituisce la carta di circolazione e il certificato di proprietà del veicolo, il DU viene rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS). Si tratta di un modello dove sono annotati anche i dati relativi al patrimonio dell’autovettura. Per le auto che hanno ancora la vecchia carta di circolazione e si sono iscritte al PRA prima del 1 ottobre 2021, il DU viene rilasciato automaticamente col passaggio di proprietà senza costi aggiuntivi, questo dovrebbe dare un margine di risparmio e farvi guidare in tranquillità anche le auto nuove come quelle nella lista delle migliori auto a 30000 euro.

