Recensione Silent Night: John Woo non convince

Silent Night – Il silenzio della vendetta è l’ultimo film del regista John Woo e uscirà nelle sale il 30 novembre: ecco la nostra recensione

TITOLO ORIGINALE: Silent Night – Il silenzio della vendetta. GENERE: Thriller, Azione. NAZIONE: Stati Uniti d’America. REGIA: John Woo. CAST: Joel Kinnaman, Kid Cudi, Harold Torres, Catalina Sandino Moreno. DURATA: 104 minuti. DISTRIBUTORE: Capstone Studios, Thunder Road Pictures. USCITA CINEMA: 30/11/2023.

Silent Night – Il silenzio della vendetta è il nuovo film del regista John Woo, noto al pubblico per Ballerina, Mission Impossible 2 e Paycheck, che qui ritorna sul grande schermo con un film thriller e d’azione dal gusto natalizio. Il titolo infatti ci riporta al Natale, perché riprende la nota canzone delle feste e gioca sul contrasto tra la gioia natalizia e il dramma che si perpetua all’inizio del film. Entrando quindi nel vivo della trama, il protagonista è Brian, padre di famiglia che la vigilia di Natale perde il figlio nel giardino di casa per un proiettile volante arrivato da due gang che si stavano scontrando nel quartiere.

Brian rincorre i malviventi spinto dalla rabbia e dalla disperazione, li sfida e si becca un proiettile in gola. Il protagonista qui, inizia a perdere tutto, dopo aver perso il figlio, perde la voce, perde se stesso e la moglie è costretta ad allontanarsi da lui, dopo che prova in tutti i modi a stargli vicino e superare il lutto del figlio. A questo punto, da tranquillo operario, si allena per un anno nel suo garage con l’obiettivo, la vigilia di Natale dell’anno successivo, di uccidere tutti coloro che sono stati coinvolti nella morte del figlio e ottenere così la sua vendetta.

Il silenzio tra gli spari | Recensione Silent Night

La caratteristica principale di questo thriller d’azione, e anche ciò che prova a salvarlo dai suoi tanti difetti, è il silenzio: il titolo non fa solo riferimento alla canzone di Natale, ma al fatto che il protagonista, ritrovandosi afono, non parla per tutto il film e di conseguenza, non ci sono dialoghi per tutto il film. C’è molta azione, c’è molta violenza, ci sono molti rumori, ma i dialoghi sono assenti. E proprio l’assenza dei dialoghi accentua tutto il resto: la violenza, le uccisioni, sono una prosecuzione per tutta la seconda metà del film come rappresentazione del dramma che sta vivendo il protagonista. Ed è anche sul protagonista che vogliamo soffermarci, perché ha tutta la scena per sè, ma è difficile empatizzare con lui.



Il suo dramma si trasforma in una bolla di egosismo, che lo fa dimenticare di tutto ciò che c’è intorno a lui, in primis sua moglie che come lui sta vivendo lo stesso dramma per aver perso il figlio tra le sue braccia, ma cerca contemporaneamente di andare al lavoro ogni giorno e occuparsi nel marito. Questo contrasto sarà anche fiction ma stride dall’inizio del film: Brian “gioca” alla vendetta nel suo garage, lei porta avanti a fatica la sua vita con il suo dolore. Un dolore che non è inferiore di quello del marito solo perché non ha deciso di trasformarsi in una vendicatrice improvvisata.

L’assenza di trama | Recensione Silent Night

A questo grande difetto di sceneggiatura che si sviluppa attorno al film, si costruisce una trama pressochè inesistente: l’azione, l’adrenalina ad oggi non bastano più per creare l’esaltazione all’uscita della sala cinematografica. Il cinema ci ha abituato a costruzioni d’azione mozzafiato, ricche e sosprendenti, John Woo stesso ne è stato capace, anche solo con Mission Impossible 2 e quelle che ci sono in questo film non sono abbastanza: c’è un insieme di accorgimenti e situazioni già viste nei film, già vissute e poco adrenaliniche. Per questo motivo, servirebbe una trama più sostanziosa, con dinamiche più profonde da quelle della semplice vendetta. Quello che appare qui è solo violenza gratuita, senza spiegazioni e senza nessun effetto sorpresa.

Un villain poco convincente | Recensione Silent Night

Il percorso di vendetta del protagonista sappiamo bene che ha sempre un nemico finale, colui che ha causato tutto e che si fa attendere proprio nelle ultime scene, per lo scontro finale. E la scelta in questo caso del regista è interessante e apprezzata: l’avvicinamento del protagonista verso il villain principale, ovvero il capo della gang più temuta della città, avviene in un palazzo abbandonato, affrontando piano per piano. Ad ogni piano aumenta il livello di difficoltà dei nemici che si incontrano, ad ogni piano aumenta anche il loro grado di potere, fino ad arrivare all’ultimo piano con il boss, per il livello finale, proprio come un vecchio videogame.

Una trovata interessante, che crolla totalmente quando si arriva all’ultimo piano. Perché il villain in realtà non esiste e ciò che il protagonista si trova di fronte è ciò che il pubblico nota fin dall’inizio del film, ovvero un tossico, totalmente inalterato dall’uso di droga e di conseguenza totalmente incosciente di ciò che ha fatto e di ciò che sta accadendo. Un altro aspetto che non giustifica tutta la violenza che lo spettatore si deve subire fin dall’inizio del film.

Un tentativo che non ha funzionato

Nel complesso si può dire che questo film parte da una buona idea, ovvero il contrasto tra il silenzio più totale e il rumore di sottofondo di dramma e violenza con un protagonista comune, che rende tutto sicuramente più interessante. Si sviluppa però all’interno di una sceneggiatura che sembra solo abbozzata e basata su un concetto di violenza fine a se stesso. Forse sarà anche il tempo in cui viviamo permeato da guerre in ogni dove e violenza ingiustificata, forse sarà anche che il pubblico si aspetta temi più approfonditi, si aspetta spiegazioni e personaggi più rotondi, ma questo film non convince e sembra essere anche fuori da un cinema che sta cambiando.

7.3 Un film fuori dal tempo che non sorprende Punti a favore Un protagonista comune

Un protagonista comune Il contrasto tra silenzio e rumore dell'azione

Il contrasto tra silenzio e rumore dell'azione L'assenza di dialoghi Punti a sfavore Sceneggiatura spoglia

Sceneggiatura spoglia Violenza gratuita e ingiustificata

Violenza gratuita e ingiustificata Protagonista non interessante

Protagonista non interessante Sviluppi di sceneggiatura e regia poco sorprendenti

