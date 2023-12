The Crown: le immagini della seconda parte della stagione finale

Una delle serie più amate e acclamate di Netflix sta per giungere alla fine, la piattaforma streaming ha pubblicato le immagini della seconda parte della stagione finale di The Crown, la serie storica drammatica incentrata sulla vita della Regina Elisabetta II

Come per ogni viaggio, c’è una fine in arrivo. Purtroppo per i fan più affezionati arriva la fine anche per la serie tv sulla vita dell’ultima regina d’Inghilterra Elisabetta II, tristemente scomparsa lo scorso anno. Netflix ha pubblicato online le immagini della seconda parte della stagione finale di The Crown, che sarà disponibile dal 14 dicembre 2023. Analizziamo insieme i nuovi personaggi che ci mostrano nelle nuove immagini dell’acclamata serie tv britannica.

I nuovi personaggi nelle immagini della seconda parte della stagione finale di The Crown

Nella seconda parte, composta da sei episodi, ci imbatteremo per la prima volta nei personaggi del principe William, il principe Harry e Kate Middleton, rispettivamente interpretati da Ed Mcvey, Luther Ford e Meg Bellamy. Questi sono i ruoli di debutto per i tre attori. Nella seconda parte vedremo il principe William che cerca di reintegrarsi nella vita all’Eton College dopo la morte di sua madre, mentre la monarchia deve cavalcare l’onda dell’opinione pubblica. Man mano che ci si avvicina al Giubileo D’Oro, la Regina riflette sul futuro della monarchia, che vedrà il matrimonio tra Carlo e Camilla e l’inizio di una nuova storia d’amore tra William e Kate.

Una serie storica di successo

La serie The Crown ha fatto il suo debutto sulla piattaforma streaming di Netflix nel lontano 2016 e da allora ha conquistato i cuori di milioni di spettatori. Ha vinto e ricevuto nomination per numerosi premi, tra cui 15 nomination ai BRAFTA, 10 nomination ai Golden Globe, ottenendo 4 vittorie, 69 nomination agli Emmy Awards in 5 stagioni e altro ancora. Inutile dire quindi quanto sia attesa la seconda parte delle ultime stagioni, che vi ricordiamo potremo vedere dal 14 dicembre 2023 su Netflix.

