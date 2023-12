Call of Duty: roadmap per la prima stagione di Modern Warfare 3 e Warzone

Rivelata con un trailer la roadmap per la prima stagione di Call of Duty: Modern Warfare 3, più i molti contenuti previsti anche per Warzone

Naturalmente non c’è concetto di “stagione” senza Pass Battaglia, ed è palese che Call of Duty ha tanto da dire in merito stando alla roadmap pubblicata per Modern Warfare 3 e Warzone. Il tutto parte il 6 dicembre (mercoledì prossimo), e comprenderà componenti come i lanciafiamme, oltre alle mappe multiplayer e molto, molto altro. Potete vedere quanto appena descritto nel trailer qui sotto (mentre l’immagine della roadmap la troverete a fine articolo). Ci sono tre mappe per gli scontri a squadre da sei: Meat, Greece e Rio. Allo stesso modo, le mappe del predecessore Alley, Blacksite, Exhibit e Shipment faranno ritorno. Tra le nuove modalità c’è il “tutto o niente” di All or Nothing, in cui i match partiranno con pugnali da lancio senza munizioni. Guadagnatevele a suon di eliminazioni!

La roadmap di Call of Duty: i contenuti in arrivo per la prima stagione di Modern Warfare 3 e Warzone

A metà stagione, la nuova modalità a tempo limitato Vortex sarà disponibile, ed è qui che troverà posto la pistola a raggi. Esatto: torna la Ray Gun dalla modalità Zombi, con annesse eliminazioni dirette. Sotto l’albero, poi, troveremo CODMAS: Santa’s Slayground, accompagnata da Infected, Headquarters e Team Gunfight. Per il gusto di far maledire i nostri avi dai giocatori che eliminiamo, poi, sono in arrivo anche le partite classificate. Il gioco è disponibile su Xbox Series X, PC, Xbox Series S, PS4, Xbox One e PS5. Avremo di che sforacchiarci a vicenda per un bel po’, se è vero che l’immagine qui sotto è solo l’inizio. E, effettivamente, ha tutta l’aria di esserlo!

Ora sta a voi dirci la vostra: che aspettative avete sul metagame? Modern Warfare 3 ci terrà compagnia a lungo, o solo fino al prossimo CoD? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.