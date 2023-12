Griselda: il trailer ufficiale della serie Netflix con Sofia Vergara

Netflix rilascia il trailer ufficiale della nuova serie targata Netflix, Griselda. Con protagonista Sofia Vergara nei panni della boss anni 70′ scaltra e ambiziosa

Dopo il lancio del teaser nei mesi scorsi; Netflix ha da poco svelato il trailer ufficiale della nuova serie, Griselda. Con protagonista l’attrice Sofia Vergara; la storia della boss colombiana scaltra e spietata Griselda Blanco. In un mix letale di fascino e ferocia(e molto fascino), Blanco è riuscita a tenere in pugno business e famiglia, guadagnandosi il soprannome di Madrina.

Sviluppato dai creatori e produttori di Narcos e Narcos: Messico, Eric Newman e Andrés Baiz, la serie sarà disponibile sulla nota piattaforma il prossimo 25 gennaio 2024; scopriamo di seguito il trailer ufficiale.

Griselda: tutti i dettagli sulla prossima serie Netflix con Sofia Vergara

Ispirata ad una storia vera; Griselda ripercorre le vicende di Griselda Blanco, la boss colombiana più temuta di sempre. Una vera miscela letale di fascino e ferocia ambientata nella Miami anni 70′. Composta da 6 episodi, come mostrato dal trailer ufficiale Netflix; Sofia Vergara questa volta affronta con impegno un ruolo più drammatico e nero, distante dalla solita comedy vista in Modern Family.

Co-creata da Doug Miro, Ingrid Escajeda e Carlo Bernard; vede come produttori esecutivi Newman, Miro, Escajeda, Bernard, insieme alla stessa protagonista Sofia Vergara e Luis Balaguer(con la collaborazione di Latin World Entertainment). Figurano nel cast: Alberto Guerra (nelle vesti di Dario Sepúlveda); Vanessa Ferlito (nel ruolo di Isabel), Alberto Ammann (sarà invece Alberto Bravo), Christian Tappan (Arturo Mesa), Diego Trujillo(German Panesso), Paulina Davila(Carmen), Gabriel Sloyer, Juliana Aidén Martinez (June Hawkins), Martin Rodriguez (Rivi Ayala), José Zúñiga (nei panni di Amilcar).

La serie sarà disponibile sulla nota piattaforma a partire dal prossimo 25 gennaio 2024. Nell’attesa dell’uscita, continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdere nemmeno una news nel mondo del cinema e delle serie tv!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.