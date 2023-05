The Creator è il nuovo thriller d’azione che sarà distribuito nelle sale in Italia da Walt Disney: scopriamo insieme il teaser trailer ufficiale

Si chiama The Creator ed è un thriller d’azione dal gusto epico, che sarà distribuito nelle sale italiane da Walt Disney, il 28 settembre. C’è molta attesa per questo film con un cast importante e soprattutto con molti importanti film alle spalle. Il regista è Gareth Edwards che abbiamo già visto alla regia di Rogue One e Godzilla, mentre tra gli interpreti vediamo John David Washington visto in Tenet, Gemma Chan di Eternals, Ken Watanabe già interprete di Inception, Sturgill Simpson, l’esordiente Madeleine Yuna Voyles e Allison Janney vincitrice del premio Oscar per Tonya. Scopriamo insieme il teaser trailer!

The Creator: ecco il teaser trailer del thriller d’azione

Già dal teaser possiamo capire che ci troviamo in un futuro distopico, che mette in scena una guerra tra gli umani e le forze dell’intelligenza artificiale. Il protagonista è Joshua, ex agente delle forze speciali in lutto per la perdita della moglie che viene reclutato per trovare e uccidere il Creator. Il Creator è l’architetto di questa intelligenza artificiale che ha creato una potente arma in grado di porre fine alla guerra, però sterminando l’umanità. Joshua sarà affiancato da una squadra di agenti con cui arriverà fino alle linee nemiche, per scoprire che questa Intelligenza artificiale che deve uccidere ha le sembianze di un bambino. Una trama molto accattivante che mette insieme elementi sicuramente già visti nel mondo del thriller distopico, ma che con un cast così valido rende tutto interessante, oltre che la teaser si possono già vedere immagini mozzafiato e molta adrenalina. Un film sicuramente da vedere al cinema che è in grado di valorizzarlo al meglio sia per gli effetti speciali sia per l’ambientazione audio che ne consegue.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.