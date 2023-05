Creative Live! Cam Sync 4K: crea, trasmetti e collabora in 4K

Creative Technology annuncia oggi Creative Live! Cam Sync 4K, l’ultima webcam dotata di funzioni innovative per soddisfare qualsiasi esigenza per le videoconferenze o gli streaming

Con un sensore d’immagine 4K UHD da 8MP di Sony ad alte prestazioni, una funzione di regolazione della retroilluminazione e un obiettivo grandangolare da 95°, questa webcam cattura una quantità maggiore di frame e offre video cristallini anche in condizioni di scarsa illuminazione, con framerate fluido fino a 40 FPS.

Perfetta per i professionisti, gli streamer e tutti coloro che vogliono portare la qualità dei propri video a un livello superiore.

Di addio alla qualità video sfocata e date il benvenuto alla perfezione del 4K con la Creative Live! Cam Sync 4K

La Creative Live! Cam Sync 4K non si limita però alla qualità video: la webcam dispone anche di due microfoni integrati in grado di catturare la voce con chiarezza e precisione. Quindi, che si tratti di presentazioni, live-streaming o semplicemente di chattare con amici e familiari, questa webcam assicura un’alta qualità sia per il video che per il suono in qualsiasi ambiente.

Inoltre, è dotata di un copriobiettivo integrato per una maggiore privacy e di una clip di montaggio universale che consente una maggiore flessibilità per trovare l’angolazione migliore.

Anche le impostazioni sono altrettanto semplici. È conforme alla normativa UVC, il che significa che è possibile partecipare a riunioni online e iniziare subito lo streaming senza bisogno di driver aggiuntivi.

È inoltre compatibile con la maggior parte delle piattaforme di videoconferenza e con le applicazioni di streaming più diffuse. E se ciò non bastasse, è dotata di SmartComms kit tramite l’App Creative. Questo kit include funzioni come VoiceDetect e NoiseClean-Out per garantire una comunicazione più chiara, sempre e ovunque.

Che sia per lavoro o per uso personale, Creative Live! Cam Sync 4K è lo strumento perfetto per ottenere una qualità video superiore con un audio chiaro.

Creative Live! Cam Sync 4K ha un prezzo di €79.99.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova webcam Live! Cam Sync 4K di Creative ?