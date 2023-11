The Boys 4: Jeffrey Dean Morgan è nel cast, ma chi interpreterà?

Da tempo ormai hanno annunciato che Jeffrey Dean Morgan sarà in The Boys stagione 4, alimentando l’hype dei fan della serie e dell’attore, ma il suo ruolo nella serie è tutt’oggi ancora un mistero, anche se forse stavolta potremmo avere degli indizi

Siamo tutti molto entusiasti dell’arrivo di Jeffrey Dean Morgan, attore che ha raggiunto la fama internazionale soprattutto grazie al personaggio di Negan di The Walking Dead apparso per l’ultima volta in The Walking Dead: Dead City. Non è la prima volta che l’attore collabora con lo showrunner Eric Kripke, la loro collaborazione risale infatti a Supernatural, dove Morgan interpreta il padre dei fratelli Winchester, uno dei quali (Jensen Ackles) è entrato nel cast nei panni di Soldier-boy. Ciò fa pensare che il suo ruolo sarà importante, ma a parlarne è Erin Morarty, interprete di Starlight, che ha comunque fatto attenzione alle sue parole per non rivelare troppo del ruolo di Jeffrey Dean Morgan in The Boys stagione 4.

Jeffrey Dean Morgan in The Boys 4: Erin Moriarty lascia qualche indizio

L’attrice interpreta la supereroina che va controcorrente, Annie January alias Starlight, che inizialmente entra nel gruppo dei Sette col desiderio di diventare una supereroina e proteggere gli innocenti. Ma quando realizza che a capo del gruppo c’è un uomo spietato come Patriota, decide di entrare nel gruppo di The Boys per aiutarli a sconfiggere i super. Proprio Erin Moriarty, interprete del personaggio, ha parlato dell’arrivo di Jeffrey Dean Morgan in The Boys stagione 4, di cui ruolo è ancora avvolto dal mistero. L’attrice ha confessato di non aver condiviso molto il set con l’attore, ma ha rivelato comunque qualcosa della quarta stagione, dosando bene le parole:

Questa è una domanda molto difficile, devo procedere con cautela. Tutto quello che posso dire è che, qualunque cosa accadrà, lo incontrerete nel trailer ed è così divertente, perché il nostro show è stato diviso in due. Di lui posso dirvi solo che è l’uomo più adorabile sulla faccia della Terra, ne parlo dal punto di vista umano. Non posso dire altro, ci tengo al mio lavoro!

Stando alle parole di Moriarty, il personaggio di Jeffrey Dean Morgan ha interagito poco con Starlight, che ora fa parte dei The Boys. Questo ci porta a due indizi: il personaggio di Jeffrey Dean Morgan potrebbe far parte della Vought, anche se non è chiaro se sarà un alleato o l’ennesimo nemico della gang di Butcher. Inoltre, se l’attrice è rimasta sul vago, ciò può significare che Morgan sarà un personaggio importante ai fini della trama. Queste sono solo ipotesi, ma non vediamo l’ora di scoprire la verità quando uscirà la quarta stagione. Continuate a seguirci su tuttotek.it per sapere futuri aggiornamenti sulla serie e tanto altro su film e serie tv.

