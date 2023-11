Supergirl: Woman Of Tomorrow – Il DCU introduce il personaggio

Il DCU si amplia con Supergirl: Woman Of Tomorrow, che introduce nel reboot dell’universo cinematografico dei personaggi DC la cugina di Superman, Kara Zor-El

Nell’universo DC non ci sarà posto solo per Superman, anche sua cugina Supergirl entrerà nell’universo cinematografico condiviso con a capo James Gunn, famoso per essere stato il regista dei tre film di Guardiani della Galassia che hanno avuto un grande successo, soddisfando le aspettative di critica e pubblico. Il personaggio di Kara Zor-El sarà esplorato nel film a lei dedicato Supergirl: Woman Of Tomorrow, che farà parte del capitolo 1 dell’universo cinematografico, dal titolo Dei e Mostri.

Il DCU ha già una sceneggiatrice per Supergirl: Woman Of Tomorrow

Secondo un report di The Hollywood Reporter, James Gunn e Peter Safran hanno già trovato una sceneggiatrice per il film dedicato alla cugina di Clark Kent: Ana Nogueira. Attrice e sceneggiatrice, Nogueira ha già lavorato a serie come The Vampire Diaries, recitato nel The Michael J. Fox show e nello show Hightown. Nel 2022 ha convinto il pubblico con Which Way to the Stage e ora sta lavorando all’adattamento di un romanzo breve: Mothers, Lock Up Your Daughters, di Alice Sola Kim. Al momento, purtroppo, al contrario di Superman: Legacy e Batman the Brave and the Bold, rispettivamente nelle mani di Gunn e Andy Muschietti, Supergirl non ha ancora un regista, anche se Nogueira stava già lavorando su un eventuale spin-off del personaggio ai tempi di The Flash, quando Supergirl era interpretata da Sasha Calle.

Il cambiamento di gestione della DC ha cancellato lo spin-off, ma il film di Supergirl è rimasto nei piani, venendo annunciato tra i primi progetti che vedremo nel DCU. James Gunn ha parlato dei due personaggi, dicendo che Superman è un tizio mandato sulla Terra da Krypton e cresciuto da genitori amorevoli, mentre Supergirl ha assistito alla distruzione e alla morte dei Kryptoniani, ecco perché è un personaggio molto più stanco. Ricordiamo che il personaggio ha già avuto trasposizioni cinematografiche e televisive ancor prima di Sasha Calle, tra cui Helen Salter nel primo film del 1984, da Laura Vandervoort nella serie Smallville e da Melissa Benoist nell’Arrowverse. Siamo curiosi di questo nuovo film su Supergirl! Restate sintonizzati su tuttotek.it per non perdervi aggiornamenti sul DCU e tanto altro dal mondo del cinema e delle serie tv.

