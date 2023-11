The Last Of Us Stagione 2: inizio delle riprese svelato

I fan attendono da molto degli aggiornamenti sulla serie di The Last Of Us, finalmente ora sappiamo la data d’inizio delle riprese di The Last Of Us Stagione 2 e anche un periodo di uscita più specifico

Finalmente arrivano informazioni più precise sull’adattamento televisivo di The Last Of Us, il videogioco pluripremiato della casa sviluppatrice statunitense Naughty Dog, con la prima stagione che ha conquistato i cuori di ogni fan del titolo ed è stata acclamata da critica e pubblico. Dopo la fine dello sciopero degli attori, ora abbiamo finalmente una data almeno per quanto riguarda il giorno in cui gireranno le scene e un periodo più preciso sull’uscita dei nuovi episodi.

The Last Of Us Stagione 2: dettagli sull’inizio delle riprese e la data d’uscita

Secondo quanto hanno detto i ragazzi di HBO e riportato MaxBlizz, le riprese della seconda stagione inizieranno il 7 gennaio 2024 a Vancouver, in Canada, dopo lunghi mesi di attesa causati dallo sciopero degli attori. Parlando invece del periodo d’uscita della seconda stagione, non abbiamo una data precisa, ma HBO ha detto che non la vedremo prima del 2025. Più specificamente potremmo vedere la nuova stagione all’inizio del 2025. Il direttore della serie ha confermato che la seconda stagione non sarà l’ultima e che anzi, secondo il game director Neil Druckman, che ha anche supervisionato la serie tv live action del videogioco con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey. L’autore Craig Mazin aveva già confermato in precedenza che una sola stagione non sarebbe bastata per ricoprire gli eventi di The Last Of Us Parte II, ma ora ne abbiamo la conferma.

Lo show non si concluderà con la stagione 2, a meno che la gente non smetta di guardarlo, in quel caso lo cancelleremo.

Le notizie che stavamo aspettando da tempo finalmente sono arrivate e ora non ci resta che aspettare che inizino le riprese per poterci aspettare poi un trailer verso la fine del 2024. Continuate a seguirci su tuttotek.it per restare sempre aggiornati su film e serie tv in arrivo.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.