Fallout: il trailer della serie tv ci introduce in un mondo distopico

Arriva un’altra grande gioia per i fan dei videogiochi: Amazon ha pubblicato online il primo trailer della serie tv di Fallout, tratta dall’omonimo videogioco, che ci getta in un mondo distopico governato da creature orrende ma dannatamente affascinante

Nelle scorse ore avevamo già potuto ammirare le prime immagini della serie tv, dove abbiamo potuto conoscere i protagonisti principali, ma ora Amazon ha finalmente pubblicato il trailer online. Dalle premesse che ci mostrano le varie scene, si respira le stesse atmosfere che regalavano i videogiochi della saga creata da Bethesda. Ha tutto ciò che abbiamo visto nei videogiochi: un’atmosfera western, creature orrende e mostruose, un mondo devastato dall’apocalisse nucleare e tanti personaggi bizzarri e affascinanti.

Tanti pericoli del nuovo mondo nel primo trailer della serie tv di Fallout

Nel trailer notiamo le stesse immagini che abbiamo già potuto ammirare, ma c’è molto di più. Il trailer viene introdotto dalla protagonista femminile, la giovane Lucy, un abitante del Vault 33. Dopo anni dall’inizio dell’apocalisse, decide di uscire allo scoperto per affrontare il mondo che c’è fuori dal luogo sicuro dove ha vissuto una vita “privilegiata”. La ragazza dovrà infatti affrontare degli abomini, ghoul cacciatori di taglie, robot di sorveglianza e soldati con grosse armature corazzate accompagnati dai loro fedeli segugi. L’ultima scena del trailer ci mostra la grande esplosione atomica che ha creato il mondo di Fallout.

Come avevamo già detto, gli eventi che vedremo nel corso di questa serie saranno canonici nell’universo di Fallout, anche per i videogiochi. Questo basta a tranquillizzare i fan della saga, poiché Bethesda ha sorvegliato il progetto e si è accertata che regalasse le stesse sensazioni e atmosfere che hanno da sempre regalato i videogiochi. Come vediamo alla fine del trailer, la serie sarà disponibile su Amazon Prime Video il 12 aprile 2024. Siamo molto curiosi di scoprire le nuove vicende degli abitanti del Vault 33 nella serie. Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi le news dal mondo del cinema e delle serie tv!

