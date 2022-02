Nintendo Direct: annunciato Fire Emblem Warriors Three Hopes

Durante l’ultimo Nintendo Direct abbiamo assistito all’annuncio ufficiale di Fire Emblem Warriors: Three Hopes. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Nella serata di ieri, la Grande N ha rivelato tante succose novità sui prossimi titoli in uscita per Switch. Uno dei protagonisti della prima parte del Nintendo Direct è stato proprio Fire Emblem Warriors: Three Hopes, un nuovissimo musou ispirato direttamente all’ultimo capitolo della serie principale, che nel 2019 traghettò il celebre franchise sull’ibrida del colosso di Kyoto. Nel trailer abbiamo potuto ammirare il ritorno di tutti i personaggi principali di Three Houses, di nuovo sul campo di battaglia per una nuova avventura.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes, l’annuncio durante il Nintendo Direct

Circa tre anni fa il nuovo capitolo del celebre strategico firmato da Intelligent System e Koei faceva capolino su Switch, riscuotendo un ottimo successo, tanto che Byleth fu aggiunto come lottatore DLC in Super Smash Bros Ultimate, ed ora si prepara a tornare ancora in scena in Fire Emblem Warriors: Three Hopes, annunciato ufficialmente durante l’ultimo Nintendo Direct. Non è la prima volta che la saga ottiene un titolo appartenente alla serie dei Warriors, ma, in maniera simile a quanto accaduto con Hyrule Warriors: L’era Della Calamità (del quale trovate qui la nostra recensione), questo nuovo episodio riprenderà a piene mani luoghi e personaggi dell’ultimo capitolo della serie principale.

Nel trailer sono stati mostrati alcuni scorci di trama, alternati a momenti di gioco nei quali abbiamo potuto ammirare il ritorno del tipico gameplay action caratteristico del genere, con orde immense di nemici da affrontare nei panni di pochi ma potenti eroi, presi direttamente dal nutrito cast di Three Houses. Il titolo arriverà su Switch il prossimo 24 giugno, e sembra promettere davvero tanta azione nel classico stile degli action game musou. Se avete amato i personaggi di Fire Emblem: Three Houses troverete sicuramente pane per i vostri denti.

Cosa ne pensate? Proverete questo nuovo titolo?