The Bikeriders: ecco il trailer italiano ufficiale del film

Interpretato da Tom Hardy, Austin Butler e Jodie Comer, il film debutterà prossimamente nelle sale italiane con Universal Pictures: ecco il trailer di The Bikeriders

È online il primo trailer italiano ufficiale di The Bikeriders, il film che racconta di una banda di motociclisti nell’America degli anni Sessanta interpretato da importanti nomi quali Tom Hardy, Austin Butler, Jodie Comer.

The Bikeriders è scritto e diretto da Jeff Nichols, il regista di film come Take Shelter, Mud e Loving, che per questa storia si è ispirato a un libro fotografico omonimo pubblicato nel 1968 da Danny Lyon, fotografo e fotoreporter oggi 81enne che ha applicato i principi del New Journalism americano al mondo della fotografia, e che in quel suo libro aveva raccontato dall’interno le dinamiche di un club di motociclisti di Chicago, gli Outlaws MC.

The Bikeriders: il trailer del film con Tom Hardy e Austin Butler

Nel film di Nichols questo club si chiama invece Vandals, e se ne segue la trasformazione, che avviene nell’arco di circa dieci anni, da luogo di ritrovo per gli outsider locali in una gang losca e pericolosa che influenza e minaccia lo stile di vita unico del gruppo originario.

In particolare, si racconta la storia di un giovane membro, Benny (Austin Butler), che si trova preso nella morsa tra il senso di fedeltà al club e i suoi membri, e in particolare a Johnny (Tom Hardy), carismatico e spregiudicato leader del gruppo, e l’amore per la moglie Kathy (Jodie Comer) che, spaventata dall’ascesa criminale dei Vandals, teme per la vita del marito.

Nel cast del film c’è spazio anche, tra gli altri, per Michael Shannon, Norman Reedus e Boyd Holbrook, con Mike Faist a interpretare il ruolo di Danny Lion. The Bikeriders, che è stato presentato in prima mondiale al Telluride qualche mese fa, debutterà prossimamente nei cinema italiani, in una data che si suppone vicina a quella prevista per la sua uscita americana, fissata per il mese di giugno.

