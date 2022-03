The Batman incontra Joker: rilasciata la scena tagliata dal film

È stata rilasciata una scena tagliata di The Batman, che vede il cavaliere oscuro interrogare Joker

The Batman (di cui trovate qui la nostra recensione) è arrivato nelle nostre sale da 3 settimane oggi e il suo successo è incredibile. Il film di Matt Reeves ha guadagnato oltre 600 milioni di dollari globalmente, con l’ambizione di ottenere il secondo miglior incasso nel periodo del Covid, dopo l’irraggiungibile Spider-Man: No Way Home. Nonostante vi siano moltissime scene iconiche nel cinecomic sul cavaliere oscuro, è una di quelle assenti che ha fatto più parlare di sé tra i fan. Mi riferisco ovviamente alla scena rilasciata nella giornata di ieri, che vede il protagonista, interpretato da Robert Pattinson, incontrare nell’Arkham Asylum il Joker di Barry Keoghan. Guardiamo la scena insieme!

Cosa vediamo nella scena | The Batman incontra Joker

La scena, che Matt Reeves aveva già annunciato prima del suo rilascio nella giornata di ieri, avviene a circa metà film. Batman è ancora lontano dalla cattura dell’Enigmista (Paul Dano) e per venire a capo dell’indagine decide di rivolgersi alla mente più malata che conosce. Si reca dunque all’Arkham Asylum per parlare con Joker che, come ammette lui stesso, è rinchiuso da un anno all’interno dell’istituto. Batman chiede al prigioniero un parere su questo killer che sta terrorizzando Gotham. “I want your perspective”, gli dice. Joker, ai fini dell’indagine, non appare fondamentale, finendo più per stuzzicare il protagonista anziché aiutarlo. La particolarità è che non vediamo mai il volto del villain in maniera chiara: esso ci appare sempre sfocato a causa del vetro della cenna. L’unico momento in cui ciò non accade avviene alla fine, quando Joker si avvicina a Batman, mostrando con fierezza il suo volto dilaniato dalle cicatrici.

Perché la scena è stata tagliata?

Joker, nella versione finale della pellicola, “appare” solamente nel finale, quando si ritrova come compagno di cella proprio l’Enigmista. Non si tratta di un’apparizione vera e propria, in quanto del personaggio intravediamo solo la figura e sentiamo solo l’iconica risata. Perché non abbiamo visto questa scena nella versione finale del film? Come ha confermato lo stesso regista, l’apparizione di un personaggio così riconoscibile, all’interno di un film che di fatto non è il suo, avrebbe distratto lo spettatore dalla trama principale. La presenza a metà pellicola del Joker avrebbe quindi pesato sulla resa complessiva, oltre che allungare di altri 5 minuti un film già lungo 3 ore. La scena è comunque da pelle d’oca e ci fa sperare che il villain principale del sequel di The Batman sia proprio il personaggio interpretato da Barry Keoghan.

Cosa ne pensate della scena dove The Batman incontra Joker? Credete fosse da inserire nella versione finale del film? Credete che Joker sarà il villain principale del sequel? Fateci sapere la vostra nei commenti!

