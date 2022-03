Coca-Cola e Riot Games insieme per l’eSport mobile

Coca-Cola e Riot Games si uniscono per favorire la crescita del gaming e dell’eSport mobile. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Le aziende che scelgono di scommettere sui videogiochi per promuovere i propri prodotti sono sempre di più. In diverse occasioni ed eventi (come ad esempio durante la scorsa Milano Games Week) abbiamo potuto vedere marchi ben noti, e spesso anche poco affini al mondo del gaming, cavalcare l’onda del successo di questo medium. Dopo essere stata sponsor di Overwatch fino allo scorso anno, il colosso americano Coca-Cola stringe ora una partnership pluriennale con Riot Games (la software house di League of Legends) a sostegno degli eSport mobile.

Annunciata nuova partnership tra Coca-Cola e Riot Games per gli eSport mobile

“Siamo convinti che la magia esista e che nasca dai rapporti umani che si sviluppano sia nel mondo reale sia in quello digitale…” ha affermato Selman Careaga, presidente globale di Coca-Cola, la quale, nelle scorse ore, ha annunciato una partnership con Riot Games per il gaming e l’eSport mobile. Tale partnership legherà League of Legends: Wild Rift, Wild Rift Esports e Coca-Cola, dando a quest’ultima l’opportunità di instaurare importanti collegamenti con gli appassionati di tutto il mondo.

La prima stagione ufficiale di Wild Rift Esports si terrà nel 2022. In essa varie squadre di tutto il mondo si scontreranno in tornei regionali per qualificarsi e partecipare al Wild Rift Icons, il campionato globale che avrà luogo durante il periodo estivo. In quanto founding partner, Coca-Cola si dedicherà ad intrattenere e divertire i fan e la community, realizzando contenuti settimanali assieme a Wild Rift, nonché fornendo esperienze uniche e l’accesso a interessanti ricompense. A fronte di ciò, non vediamo l’ora di scoprire quali incredibili novità ci aspettano nei prossimi eventi in arrivo.

E voi cosa ne pensate? Seguite il mondo delle competizioni su dispositivi mobili? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.