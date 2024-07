Quali sono le novità tecnologiche nel settore della Stampa 3D?

Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, quali sono le novità tecnologiche ultimamente introdotte nel settore della Stampa 3D

La stampa 3D è stata introdotta verso fine del Novecento. Negli anni Ottanta l’ingegnere e imprenditore statunitense Chuck Hull ideò una tecnica diversa dalle precedenti: la stereolitografia o SLA. Il funzionamento avveniva per addizione, permettendo di aggiungere di volta in volta degli strati di materiale, ottenendo oggetti tridimensionali.

I modelli venivano conseguiti sulla base delle indicazioni di un software, a fronte dell’impiego di speciali resine fotosensibili. Chuck Hull è stato infatti il primo a proporre le stampanti tridimensionali e ha inoltre il merito di aver ideato il formato STL, consentendo di creare dei modelli tramite l’uso di dati digitali.

Da allora diverse cose sono cambiate, complice un settore in costante aggiornamento e oggetto di innovazione. In questo articolo vi raccontiamo qualcosa di più sulle novità tecnologiche della stampa 3D, una tecnologia capace di non passare mai di moda, rivelandosi di notevole attualità in molteplici ambiti.

Il valore aggiunto della stampa 3D online

Fino a non molto tempo fa per ottenere un servizio di stampa professionale bisognava relazionarsi con un’azienda specializzata in presenza, assicurandosi che fosse capace di garantire lo specifico prodotto.

Con l’avvento di internet e gli sviluppi della digitalizzazione oggi risulta possibile usufruire di soluzioni di stampa 3D online, avendo modo di definire ogni aspetto nel dettaglio e molto più velocemente, dalla progettazione fino alla produzione e le rifiniture.

I vantaggi di una simile opzione sono a 360°, in termini di monitoraggio della filiera, semplificazione del processo, gestione delle risorse, persino qualità, grazie all’opportunità di accedere alle proposte di aziende d’eccellenza con cui, diversamente, sarebbe più difficile entrare in contatto. Le tempistiche vengono ridotte in maniera considerevole, sia per quanto riguarda il preventivo che gli altri aspetti.

Il risultato è un processo end-to-end adattato di volta in volta alle esigenze del committente, in grado di garantire un prodotto di alto livello e gli opportuni standard di riservatezza.

Stampa 3D e simulazione

Le innovazioni del digitale stanno rivoluzionando il campo della stampa 3D. Una delle tendenze più rilevanti del settore è rappresentata dalla simulazione in tempo reale: un’opzione che consente una progettazione gestita in maniera ottimale, in virtù di una flessibilità senza pari in cui le modifiche vengono approntate con estrema velocità.

Ciò non solo accelera il processo di sviluppo, ma permette un’interazione più rapida tra le parti nonché una comprensione migliore, senza che si creino spiacevoli fraintendimenti e, soprattutto, un prodotto non all’altezza. Una volta caricato il progetto, conseguito con software ad hoc di tipo CAD, si ottiene una prima visualizzazione di cosa si va incontro. A questo punto non resta che apportare le modifiche e avviare la produzione.

Tecnologia multi-materiale: sempre più di tendenza

Uno dei trend più attuali della stampa 3D, online e non solo, è quello che vede al centro la tecnologia multi-materiale. Questo sistema permette di avvalersi di più materiali in contemporanea, conferendo a un certo oggetto determinate proprietà piuttosto che altre: risulta infatti possibile combinare materie prime sia di origine plastica che metallica.

Tale peculiarità è tipica principalmente delle soluzioni con stampa SLS, acronimo di Selective Laser Sintering: un’opzione innovativa e tra le più versatili.

Il valore aggiunto dei manufatti ottenuti dall’accostamento di più materiali? Il fatto di poter dare spazio alla componente creativa, in termini non solo di performance ma anche di estetica, conseguendo componenti con determinati standard meccanici, termici e ottici.

I settori in cui la stampa 3D multi-materiale si rivela maggiormente utilizzata sono tre: medicale, elettronica e aerospaziale. La ragione è da ricercare nella combinazione di materiali flessibili con altri più resistenti, la quale permette di sviluppare dispositivi integrati di vario genere, precisi e affidabili.

Stampa 3D e lavorazioni CNC: il connubio perfetto

Stampa 3D e lavorazioni CNC vengono spesso viste agli antipodi. Questo perché se la prima opera aggiungendo strati di una o più materie prime, la seconda parte da un blocco di materiali a cui vengono sottratte delle porzioni, modellando là dove effettivamente serve. La stampa 3D è infatti una soluzione additiva, mentre le macchine a controllo numerico controllato (CNC) agiscono per sottrazione.

In realtà, un’opzione non esclude l’altra, anzi, l’integrazione di entrambe si rivela l’ideale, a fronte di una personalizzazione ai massimi livelli e della possibilità di avvalersi dei vantaggi di ambedue le metodologie.

Qualcosa che si può fare in maniera semplice e pratica rivolgendosi a un servizio di lavorazioni CNC online, che permette di predisporre sia la prototipazione che la stessa produzione dei pezzi. La filiera viene sviluppata sulla base delle esigenze del cliente, realizzando geometrie lineari oppure complesse, con tanto di garanzie di qualità e tempi di progettazione e consegna alquanto ridotti.

Il risultato è la cosiddetta ottimizzazione topologica: una metodologia incentrata sull’utilizzo di algoritmi di ultima generazione che permettono di creare con precisione la geometria di un certo manufatto. Oltre che sull’estetica, tale procedimento influisce positivamente sui costi, contenendo gli sprechi di materiale e il peso dell’oggetto.