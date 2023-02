G.SKILL: annunciata la nuova serie di kit di memoria Zeta R5

G.SKILL annuncia i kit di memoria DDR5 R-DIMM overcloccati della serie Zeta R5 e presenta le prestazioni della larghezza di banda a otto canali DDR5-6800

G.SKILL International Enterprise Co., Ltd., il marchio leader mondiale di memorie overclockate e componenti per PC, presenta la nuova serie di kit di memoria Zeta R5. La nuova serie di memorie G.SKILL Zeta R5 ad alte prestazioni e overclock DDR5 R-DIMM sono progettate per l’uso con i più recenti processori Intel Xeon W-2400X sbloccati con supporto per memoria quad-channel e octo-channel. Disponibili con specifiche fino a DDR5-6400 CL32 e in kit con capacità fino a 256 GB (32 GBx8). I kit di memoria DDR5 R-DIMM della serie Zeta R5 sono ideali per i sistemi workstation costruiti per la creazione di contenuti, la grafica 3D o il calcolo scientifico.

Supporto all’overclock della memoria per le memorie R-DIMM

Con la piattaforma Intel W790 è stato ufficialmente introdotto il supporto per l’overclock della memoria per le memorie DDR5 R-DIMM. Consentendo ai sistemi workstation di raggiungere velocità di memoria più elevate rispetto alle R-DIMM basate sulle specifiche JEDEC standard. Sfruttando questa nuova funzionalità, i kit di memoria DDR5 R-DIMM della serie Zeta R5 di G.SKILL sono dotati di profili Intel XMP 3.0 per un facile overclock. Consentendo così agli utenti di ottenere larghezza di banda e prestazioni di memoria aggiuntive semplicemente abilitando XMP nel BIOS.

Dettagli sulla nuova serie di kit di memoria Zeta R5 di G.SKILL

Spingendo i limiti delle prestazioni sulla più recente piattaforma Sapphire Rapids, il team di ricerca e sviluppo di G.SKILL ha sviluppato specifiche di memoria ultraveloci. Ciò utilizzando moduli di memoria DDR5 R-DIMM da 16GB fino a DDR5-6400 CL32-39-39-102 con configurazioni di capacità del kit da 128GB (16GBx8). Con questo kit di memoria sulla scheda madre ASUS Pro WS W790E-SAGE SE a 8 canali e il processore Intel Xeon W9-3495X, l’ampiezza di banda della memoria raggiunge grande risultati. Come la sorprendente velocità di 303GB/s in lettura, 227GB/s in scrittura e 257GB/s in copia nel benchmark dell’ampiezza di banda della memoria AIDA64. Come si può vedere dallo screenshot sottostante.

I risultati dei test sulla larghezza di banda della memoria possono variare a seconda delle configurazioni hardware, delle versioni del BIOS, delle impostazioni del sistema o dei parametri del test. Per le workstation che richiedono un’elevata capacità di memoria, la serie di memorie G.SKILL Zeta R5 offre anche configurazioni con capacità di 32GBx8 kit per un totale di 256GB. Raggiungendo velocità overclockate fino a DDR5-6000 CL30-38-38-96.

Dimostrazione del potenziale di larghezza di banda delle R-DIMM overcloccate a DDR5-6800

Impegnata nello sviluppo di memorie il più possibile veloci, G.SKILL sta anche dimostrando l’elevato potenziale di larghezza di banda dell’overclocking di R-DIMM a DDR5-6800 CL34-45-45-108 in 8 canali. Ciò sulla scheda madre ASUS Pro WS W790E-SAGE SE e su un processore Intel Xeon W9-3495X. Raggiungendo l’incredibile velocità di 315GB/s in lettura, 228GB/s in scrittura e 262GB/s in copia nel benchmark di larghezza di banda della memoria AIDA64. Anche se la memoria DDR5-6800 non è una specifica di lancio, questo dimostra le capacità potenziali della nuova piattaforma Intel W790.

I risultati dei test sulla larghezza di banda della memoria possono variare a seconda delle configurazioni hardware, delle versioni del BIOS, delle impostazioni del sistema o dei parametri del test.

Disponibilità e supporto XMP 3.0

I kit di memoria DDR5 R-DIMM ad alte prestazioni e overclock della serie G.SKILL Zeta R5 supportano il più recente profilo di overclock della memoria Intel XMP 3.0. Il raggiungimento delle specifiche di overclock XMP dipende dalla compatibilità e dalla capacità dei processori Intel Xeon W-2400X e W-3400X sbloccati e delle rispettive schede madri con chipset Intel W790. Questi kit di memoria saranno distribuiti ai partner G.SKILL di tutto il mondo a partire da Marzo 2023.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova serie di kit di memoria Zeta R5 di G.SKILL? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).