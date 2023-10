Taylor Swift – The Eras Tour è un successo, anche in Italia. Tuttavia nelle sale non tutto sembra andare per il meglio. Ecco perché

Dopo il successo ottenuto negli Stati Uniti, il film concerto, con protagonista Taylor Swift è sbarcato in Italia. Se da una parte la pellicola è riuscita ad ottenere un ottimo riscontro al botteghino, anche nel nostro Paese, dall’altro lato c’è chi ha deciso di non rimanere in silenzio di fronte ad alcune situazioni createsi in sala. Scopriamo cosa è accaduto.

Il successo italiano | Taylor Swift – The Eras Tour: tra successo e polemiche

Il prezzo maggiorato del biglietto, arrivato a costare più di 20 euro, non ha fermato i fan della cantante trentatreenne Taylor Swift, che si sono catapultati in sala, per assistere a Taylor Swift – The Eras Tour, già record di prevendite. Nel primo weekend di messa in onda, la pellicola ha fatto registrare, negli Stati Uniti, ben 96 milioni di dollari di incassi. In Italia invece, lo show, proiettato in 170 sale cinematografiche, ha raggiunto un incasso pari a 746.531 euro. Il film ha infatti battuto L’Esorcista – Il credente, che ha incassato, in questo weekend 659.165 euro e Dogman, che è riuscito a portarsi a casa 466mila euro, al suo debutto. Stiamo ora ad attendere i numeri totali che il film riuscirà a conquistare. Ricordiamo infatti che questo film-concerto rimarrà nelle sale anche nei weekend dal 19 al 22 ottobre, dal 26 al 29 ottobre e dal 2 al 5 novembre.

Controversie

Purtroppo però, non è tutto oro quel che luccica. Nonostante sia stato promosso come un film da godersi celebrando la musica, in molti non hanno gradito l’ambiente creatosi spesso in sala. Alcuni hanno addirittura definito il tutto come “un’ esperienza cinematografica orribile“. Queste sono le parole di coloro che, una volta entrati in sala, pensando di assistere alle performance della cantante, si sono ritrovati in sala un pubblico urlante, irrispettoso degli altri e pronto a far partire trenini e coreografie improvvisate, davanti allo schermo. Il tutto ben testimoniato da video, facilmente trovabili in rete. D’altro canto, il pubblico festante si difende, sostenendo che questo è lo spirito giusto con cui affrontare il film. E voi avete assistito al film-concerto? Se sì, fateci sapere se anche voi avete avuto esperienze simili e, soprattutto, da che parte state.

