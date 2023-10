Proiettori XGIMI: un’esperienza di intrattenimento senza confini

Trasportare l’incanto del cinema direttamente nel vostro soggiorno è un’esperienza incredibilmente accessibile e conveniente, superando ogni aspettativa

L’incanto del cinema è ora alla portata di ogni appassionato grazie a un proiettore compatto, elegante e altamente avanzato.

XGIMI: la magia del cinema a casa tua

Un proiettore di alta gamma, come quelli offerti da XGIMI, vi trasporterà direttamente al centro dell’azione con immagini ad alta risoluzione che possono raggiungere fino a 200 pollici di diagonale, accompagnate da un audio avvolgente, immersivo e di alta qualità.

La loro elegante e moderna estetica, le dimensioni compatte e la tecnologia di proiezione basata sull’intelligenza artificiale garantiscono immagini sempre perfette, persino in presenza di ostacoli. Questo consente di posizionarli con facilità ovunque desideriate, anche in modo laterale rispetto alla parete o al telo di proiezione.

La linea di proiettori XGIMI offre un’esperienza di intrattenimento senza paragoni, garantendo una longevità straordinaria grazie ai LED di lunga durata, con una durata di fino a 20.000 ore, equivalente a oltre 13 anni di utilizzo con una media di quattro ore al giorno.

Questi proiettori presentano livelli di luminosità eccezionali, una precisione dei colori impeccabile, anche su pareti non bianche grazie alla calibrazione automatica, risoluzione fino a 4K e un’ampia gamma dinamica, consentendo la visualizzazione di qualsiasi tipo di contenuto, anche in ambienti ben illuminati, con una qualità d’immagine straordinaria.

Inoltre, non si tratta solo di cinema, poiché gli appassionati di videogiochi potranno beneficiare della funzione Game Mode, che riduce al minimo la latenza, offrendo un’esperienza di gioco coinvolgente anche con i titoli più frenetici.

Il sistema operativo Android TV, nelle sue ultime versioni, offre accesso a oltre 5.000 app native tramite il Play Store, consentendo di fruire di una vasta gamma di contenuti, dallo streaming all’infotainment e ai videogiochi. Inoltre, è possibile interagire con il proiettore tramite l’assistente vocale di Google, semplificando notevolmente l’esperienza d’uso. La connettività completa, sia cablata che wireless, garantisce la massima versatilità nell’uso dei proiettori.

I migliori proiettori per un home theatre perfetto

Tra i proiettori XGIMI ideali per l’uso in casa troviamo il modello HORIZON, disponibile nelle versioni Pro e Ultra, oltre all‘Elfin. Questi sono soluzioni avanzate per il home theatre, capaci di rivoluzionare l’esperienza di intrattenimento domestico.

HORIZON, con un prezzo di listino di 1099 euro, consente di proiettare immagini in Full HD 1080p fino a 200 pollici di diagonale. Con un valore di 1500 ISO Lumen, è il proiettore più luminoso nella sua categoria. Dotato di messa a fuoco e correzione trapezoidale automatiche, rilevamento di oggetti tramite intelligenza artificiale, tecnologia HDR 10 e sistema di compensazione del movimento, soddisfa anche gli utenti più esigenti in termini di qualità visiva.

Inoltre, integra due altoparlanti full-range da 8W e 45mm firmati Harman Kardon con tecnologie DTS-Studio Sound, Dolby Audio, DD e DD+ per un audio straordinario.

XGIMI HORIZON Pro (1699 euro) e HORIZON Ultra (1899 euro) portano le caratteristiche della versione standard a un livello superiore. Il primo offre una definizione Ultra HD 4K (3840×2160) per dettagli ancora più definiti, mentre il secondo offre una luminosità di 2300 ISO Lumen per immagini ancor più sorprendenti, cromaticamente più accurate e con un contrasto più ricco grazie alla tecnologia ibrida Dual-Light.

XGIMI Elfin, la tua porta d’accesso all’Home Theatre

Il proiettore XGIMI Elfin, venduto a soli 649 euro, è una scelta ideale sia per coloro che si avvicinano per la prima volta al coinvolgente mondo dell’home theatre, sia per chi cerca un dispositivo conveniente senza dover sacrificare la qualità dell’immagine.

In grado di proiettare immagini in Full HD fino a una dimensione di 200 pollici, con una luminosità di 600 ISO Lumen, Elfin si caratterizza per un design estremamente compatto, rendendolo facilmente trasportabile.

Dispone inoltre di due altoparlanti da 3W di Harman Kardon, sistema operativo Android TV e una serie di tecnologie che rendono l’uso del dispositivo intuitivo e gratificante.

Ecco i prezzi al pubblico dei proiettori XGIMI:

HORIZON: 1.099 €

HORIZON Pro: 1.699 €

HORIZON Ultra: 1.899 €

ELFIN: 649 €

E voi? Cosa ne pensate dei questi proiettori XGIMI?