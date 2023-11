Superman: Legacy, Marìa Gabriela De Farìa sarà The Engineer

L‘attesissimo Superman: Legacy di Jemes Gunn continua ad essere un contenitore di grandi star. Il film, atteso per luglio 2025 vedrà Marìa Gabriela De Farìa nei panni della villain The Engineer

Dal momento in cui lo sciopero degli attori si è detto momentaneamente concluso, James Gunn ha ripreso subito i casting per il suo Superman: Legacy. Si tratta del primo lungometraggio del nuovo DC Universe che è atteso per l’11 luglio 2025. Sembra che l’attrice venezuelana Marìa Gabriela De Farìa si sia unita al cast per vestire i panni di Angela Spica, meglio nota come la villain The Engineer. Pare che per il film ci sia un intero team di villain da affrontare per l’Uomo d’Acciaio, ma che il cattivo principale sia Lex Luthor. Angela Spica è un personaggio, in realtà abbastanza nuovo nel mondo dei fumetti DC. Infatti è stata presentata al pubblico soltanto nel 1999, nel primo numero di The Authority. Angela è dotata di superpoteri a causa della nanotecnologia impiantata nel suo corpo, ed è stata ideata da Warren Ellis e Bryan Hitch.

Marìa Gabriela De Farìa sarà The Engineer, ecco il resto del cast

Marìa Gabriela De Farìa vestirà i panni di Angela Spica in Superman: Legacy, e sarà il suo primo ruolo in una grande produzione. Al momento il resto del cast conta: David Corenswet nel ruolo di Clark Kent, affiancato da Rachel Brosnahan che sarà il volto di Lois Lane, poi ci saranno anche Anthony Carrigan, Isabela Merced, Edi Gathegi e Nathan Fillion. Se il progetto avrà esito positivo , dovrebbe spianare la strada per The Authority che farà parte del primo capitolo insieme a Supergirl: Woman of Tomorrow, The Brave and the Bold. Le riprese dovrebbero cominciare nella primavera del 2024, negli iconici Studi Leavesden di Londra, anche se Gunn ha rivelato che la pellicola sarà girata in diverse parti del mondo.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Marìa Gabriela De Farìa come The Engineer? Scrivetelo in un commento! Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle seri tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

