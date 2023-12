Superman: Legacy, ecco la trama del film

Il DCEU è giunto alla fine ed è pronto a ripartire con il nuovo titolo DCU, di cui il primo film sarà Superman: Legacy che ha già svelato la trama del film, o almeno una sinossi su ciò che vedremo con il nuovo inizio dell’universo cinematografico DC

Il 2023 è quasi terminato e iniziamo a prepararci per il 2024, anno in cui finalmente partirà la produzione di Superman Legacy e sappiamo finalmente qualche dettaglio sulla trama del film grazie ad una sinossi pubblicata dal regista e capo del DCU, James Gunn, che di recente ha confermato i rumor sul casting di Nicholas Hoult per il ruolo del villain Lex Luthor. Fino ad ora James Gunn ci aveva detto soltanto che avremmo visto un Superman completamente diverso da quello di Henry Cavill e la scelta del nuovo attore David Corenswet per il ruolo di Clark Kent è la prova del cambio di rotta da parte del regista.

Superman: Legacy, la trama e i primi dettagli sul film

Della trama James Gunn non ha rivelato molto, ovviamente per non spoilerare il film. Tuttavia abbiamo un’idea generale su quello che potremo aspettarci da Superman: Legacy. Ecco la sinossi:

Superman, un giovane reporter di Metropolis, intraprende un viaggio per conciliare la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana come Clark Kent.

Da questa sinossi, possiamo dedurre che sarà una storia personale, dove Clark dovrà trovare il giusto equilibrio tra la sua natura kryptoniana e la sua vita da terrestre. Questa è una storia di origini, in cui Clark comprenderà le difficoltà che avrà quando accetterà di utilizzare i suoi poteri per difendere la Terra e allo stesso tempo nascondere la sua vera identità. Una premessa molto interessante, non abbiamo mai avuto modo di vedere il lato umano di Superman e pare che sarà centrale nel film. La produzione, come abbiamo già detto, inizierà il 4 marzo 2024 e sarà un lavoro lungo, infatti la data d’uscita è fissata per l’11 luglio 2025. Ricordiamo, però, che il nuovo DCU inizierà a fine 2024 con la serie tv Creature Commandos.

Nel cast troviamo David Corenswet (Clark Kent/Superman), Rachel Brosnahan (Lois Lane), Nicholas Hoult (Lex Luthor), Nathan Fillion (Guy Gardner/Lanterna Verde), Isabela Merced (Hawkgirl) e María Gabriela De Faría (The Engineer). Dopo Superman: Legacy, avremo anche il nuovo Batman in The Brave and the Bold, Supergirl: Woman Of Tomorrow e The Authority. Cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere il nuovo Superman di James Gunn? Noi, sinceramente, non vediamo l’ora. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e delle serie tv!

