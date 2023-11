Superman Legacy: Nicholas Hoult sarà Lex Luthor?

La DC sta per essere rilanciata al cinema con il nuovo universo cinematografico, il DCU, con il suo primo film che sarà Superman: Legacy e pare che Nicholas Hoult sia stato scelto per il ruolo di Lex Luthor nel film di lancio del franchise

Secondo dei recenti report, il Lex Luthor di Superman: Legacy diretto da James Gunn sarà proprio Nicholas Hoult, conosciuto per aver interpretato la versione giovanile di Bestia nei film degli X-Men. Dopo la fine dello sciopero degli attori, i casting sono partiti subito per questo progetto che darà vita al nuovo universo cinematografico DC diretto da James Gunn. Tra i protagonisti del cast principale, Nicholas Hoult pare essere il candidato più ideale per il ruolo di Lex Luthor, acerrimo nemico di Clark Kent.

Nicholas Hoult: il Lex Luthor di Superman: Legacy

Da ciò che ci hanno confermato, sappiamo che nel cast troveremo David Corenswet nei panni di Clark Kent, alias Superman e Rachel Brosnahan in quelli di Lois Lane. Ora pare che per il ruolo del villain sia stato scelto proprio Nicholas Hoult, che ha già lavorato in collaborazione con la Warner Bros nel reboot della saga con Mel Gibson: Mad Max Fury Road e nel più recente Juror No. 2 diretto da Clint Eastwood. Tra gli attori del cast dovrebbe esserci anche l’attrice venezuelana Maria Gabriel de Faria che interpreterà la villain The Engineer.

Il nuovo film di Superman parlerà della storia del giovane Clark Kent, che cercherà di trovare un equilibrio tra il suo passato da kryptoniano e la sua nuova vita sulla Terra a Smallville, in Kansas. Il personaggio, che ripetiamo sarà interpretato da David Corenswet, incarnerà la verità, la giustizia e lo stile di vita americano e sarà guidato dalla gentilezza, un sentimento che il mondo sembra aver dimenticato da tempo. Il film uscirà l’11 luglio 2025 e noi di tuttotek.it siamo curiosi di vedere la visione del personaggio sotto gli occhi di James Gunn. Continuate a seguirci per non perdervi altre notizie sul cinema.

