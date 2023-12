Halo stagione 2: ecco il trailer della serie tv Paramount+

La storia continua: il nostro caro e amato Master Chief torna nella stagione 2 di Halo nel primo trailer ufficiale della serie tv della piattaforma streaming Paramount+, pronti a tornare a esplorare pianeti alieni nello spazio?

Gli appassionati di videogiochi di videogiochi, ma soprattutto di Halo, una delle saghe esclusive della Microsoft, gioiranno nel leggere questa notizia. Paramount ha annunciato la stagione 2 di Halo con un primo trailer, ma le sorprese non finiscono qui! La Paramount ha aggiunto che i primi due episodi della seconda stagione saranno mostrati in anteprima mondiale il giorno di giovedì 8 febbraio 2024, in tutti i paesi del mondo dove è disponibile Paramount+. La news, insieme al primo trailer, è stata annunciata al panel di Paramount al Comic Con Experience 2023 di San Paolo, in Brasile, dove hanno partecipato gli attori del cast. All’evento erano presenti Pablo Schreiber, che ha interpretato Master Chief e Joseph Morgan, insieme allo showrunner David Wiener e al produttore esecutivo Kiki Wolfkill.

Halo stagione 2: ecco il trailer e la trama

Nella seconda stagione, ritroveremo il soldato Master Chief John – 117, che guiderà una squadra di soldati Spartan contro la minaccia aliena nota come Covenant. Dopo aver subito un trauma, John si ritrova su un pianeta deserto e decide di rischiare il tutto dimostrando a tutti ciò in cui nessun altro crede, ovvero che la Covenant ha intenzione di attaccare la più grande roccaforte dell’umanità. Con la galassia in pericolo, John intraprende un viaggio pericoloso per trovare la chiave per la salvezza dell’umanità, o della sua estinzione: l’Halo. La serie tv è stata creata da David Weiner (Brave New World) e si svolge nello stesso universo iniziato con il primo capitolo della saga videoludica del 2001. La serie è ambientata nel 26° secolo e al centro della trama c’è la drammatica guerra tra la razza umana e la razza aliena Covenant, ricca di storie personali, azione e avventura.

Nel cast tornano Pablo Schreiber (Masterchief) e Natascha McElhone (Dottoressa Halsey), che in questa nuova stagione sono anche produttori. Tornerà anche Jen Taylor nel ruolo di Cortana. Tra le new entry abbiamo Joseph Morgan (The Vampire Diaries) e Cristina Rodlo (The Homeless World Cup). Morgan interpreterà il ruolo di James Ackerson, un agente dei servizi segreti che ha trascorso la sua vita a scalare i ranghi dell’Ufficio segreto dei servizi segreti navali dell’UNSC. Rodlo invece sarà Talia Perez, un caporale esperta della linguistica e della comunicazione nel corpo dei Marines dell’UNSC che non ha mai lottato sul campo di battaglia. La serie sarà disponibile dall’8 febbraio 2024 su Paramount+.

Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dalla serie di Halo e tanto altro!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.