Lavatrice Samsung in offerta su MediaWorld: la tecnologia al servizio della casa

Su MediaWorld è in offerta la lavatrice Samsung WW70TA026AE/ET. Andiamo a vedere quali sono le caratteristiche di questo dispositivo di nuova generazione al servizio della casa

La lavatrice WW70TA026AE/ET di Samsung, in vendita su MediaWorld ad un prezzo speciale, riesce ad assicurare un bucato perfetto, anche a temperature basse. Ogni tipo di detergente usato viene trasformato in bolle, le quali penetrano velocemente nei tessuti, rimuovendo lo sporco e proteggendo i tessuti. Una volta attivato il ciclo Vapore igienizzante, avviene l’emissione di un getto di vapore molto potente che proviene dal fondo del cestello. Questa funzione consente di rimuovere lo sporco più ostinato e tutti gli allergeni e i batteri, garantendo un bucato igienizzato e pulito.

Lavatrice Samsung: tecnologia Digital Inverter e smacchiatura intensiva

Questo modello di lavatrice monta un motore Digital Inverter, il quale sfrutta dei magneti solidi per ottenere i risultati desiderati in modo efficace e silenzioso, con il consumo di energia che è nettamente inferiore rispetto a quello di un motore tradizionale. L’assenza di spazzole, inoltre, assicura una più lunga durabilità, supportata anche da una garanzia ventennale. Le macchie più ostinate vengono rimosse facilmente grazie alla tecnologia Smacchia Tutto Plus. Basta aggiungere la fase di ammollo ai programmi preferiti premendo semplicemente un pulsante e lasciare che le eco-bolle penetrino all’interno delle fibre del bucato per rimuovere completamente le macchie più difficili.

La tecnologia Smart Check è in grado di rilevare e diagnosticare i problemi, offrendo soluzioni molto semplici attraverso un’app per smartphone. Quindi, niente chiamate di assistenza. La funzione Eco Pulizia Cestello consente di pulire internamente la lavatrice, eliminando completamente i batteri che causano i cattivi odori, senza l’utilizzo di prodotti chimici aggressivi. Inoltre, un getto d’acqua molto energico, successivo a quello che consente di portare il detergente nel cestello, elimina ogni residuo di ammorbidente o detersivo, lasciando il cassetto igienizzato e pulito. Questa straordinaria lavatrice Samsung è in offerta su MediaWorld a 369,99 euro.

