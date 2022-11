BIOSTAR: presenatata la nuova Z790A-Silver

BIOSTAR presenta la nuova scheda madre Z790A-Silver: la migliore scheda madre da gioco ad alte prestazioni

Quello di BIOSTAR è un marchio professionale famoso in tutto il mondo. Si dedica soprattutto alla produzione di schede madri, schede madri per il gaming, SSD, schede grafiche, sistemi informatici industriali, IoT, apparecchiature per il crypto mining e batterie per l’avviamento di motori. Dalla sua fondazione nel 1986, BIOSTAR è diventata uno dei principali fornitori di schede madri nel settore IT. Al fine di perseguire la migliore qualità e il design estetico, BIOSTAR ha investito molto nel design ID, nelle attrezzature, nella ricerca di marketing globale e nella ricerca e sviluppo. Con una costante enfasi sulla qualità, BIOSTAR cerca sempre di migliorare e di correre verso il futuro. In queste ultime ore ha preentatato la sua ultima novità: la scheda madre Z790A-Silver.

Dettagli sulla nuova scheda madre BIOSTAR Z790A-Silver

BIOSTAR (qui per maggiori inf0), è un produttore leader di schede madri, schede grafiche e dispositivi di archiviazione. L’azienda è lieta di presentare per la prima volta la serie SILVER, con la scheda madre Z790A-SILVER. Costruita attorno alla piattaforma Intel Z790, la Z790A-SILVER è un pezzo di tecnologia magistrale progettato per servire fedelmente giocatori, creatori di contenuti e utenti occasionali. Costituita da un supporto per i processori Intel Core di 12a e 13a generazione, l’interfaccia quad DIMM DDR5 per la ram e lo slot PCIe 5.0×16 per la nuova scheda grafica. queste caratteristiche ne fanno la scelta ideale per un solido impianto di gioco che trasforma i giocatori medi in veri campioni.

Come espansione della gamma di schede madri della serie RACING di BIOSTAR, la Z790A-SILVER presenta una struttura robusta e uno stile tramandato dai suoi predecessori. Con le classiche strisce RACING sul PCB e i blocchi di raffreddamento color argento.

Tecnologie di archiviazione della Z790A-Silver

PCIe M.2 4.0 e SATA III (6Gb/s) sono le tecnologie di archiviazione scelte per la scheda madre Z790A-SILVER. Sono altamente stabili ed efficienti per qualsiasi attività, con porte USB 3.2 (Gen2) tipo-C e USB 3.2 (Gen2) tipo-A di qualità superiore per trasferimenti di dati rapidissimi. Le intelligenti funzioni di sicurezza di BIOSTAR sono un dato di fatto sulle schede madri della serie SILVER, e la Z790A non fa eccezione. L’innovativa tecnologia DIGITAL PWM di BIOSTAR e gli IC driver integrati Dr. MOS garantiscono un’erogazione di potenza superiore. Oltre ad un’efficienza energetica e prestazioni migliori a frequenze di commutazione più elevate.

Inoltre, la protezione di raffreddamento M.2, la protezione ESD e la protezione OC / OV / OH impediscono al sistema di surriscaldarsi. In questo modo non si incorrerà in malfunzionamenti elettrici critici, prolungando notevolmente la durata dell’hardware. La scheda madre Z790A-SILVER utilizza il chipset LAN RTL8125B di Realtek. Supportato da 2.5Guard di BIOSTAR, con velocità di trasferimento dati 2,5 volte superiori e protezione da sovratensioni e scariche elettriche.

Progettata per gli utenti più competitivi

1 porta HDMI (HDMI 2.1) e 1 porta DP (DP1.2) per un’uscita video 4K vivida sono alcune delle caratteristiche principali del pannello I/O posteriore della scheda madre Z790A-SILVER. BIOSTAR ha prestato un’attenzione particolare alla funzionalità user-friendly. Includendo 1 pulsante SMART BIOS UPDATE e una porta USB SMART BIOS per consentire agli utenti di aggiornare le patch essenziali del BIOS senza problemi. In conclusione, la Z790A-SILVER è la scheda madre da gioco più venduta di BIOSTAR. Progettata per gli utenti altamente competitivi che cercano la scheda madre più performante in grado di sprigionare tutto il potenziale degli ultimi processori, schede grafiche e RAM presenti sul mercato.

