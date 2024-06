Street Fighter: i due registi hanno lasciato il film, ma il progetto va avanti

Arrivano brutte notizie per i fan che aspettavano il film di Street Fighter, infatti i due registi hanno deciso di abbandonare il progetto per altri impegni lavorativi in arrivo

Una brutta notizia per chi aveva apprezzato il film Talk To Me, infatti i due registi che hanno lavorato al film horror, ovvero Danny e Michael Philippou, hanno dovuto abbandonare il film di Street Fighter, che ora è senza registi. Ma la battuta d’arresto sarà molto breve, infatti la Legendary crede molto nel progetto, quindi è solo questione di poco tempo prima che annuncino un nuovo regista per il film dedicato alla saga di videogiochi picchiaduro più famosa della storia. Il motivo per cui i fratelli Philippou hanno deciso di abbandonare il progetto è a causa di altri impegni lavorativi che sono arrivati prima del previsto. All’ultimo momento hanno deciso di tornare a lavorare con A24 per il film Bring Her Back, dopo il successo del loro primo film horror.

I registi del film di Street Fighter abbandonano la nave, ma Legendary non si arrende

La Legendary sa quanto è amata la saga videoludica di Street Fighter, dopotutto ha già avuto esperienza con personaggi che esistono da tanti anni. Infatti la casa produttrice ha avuto un grande successo con Godzilla X Kong – Il Nuovo Impero, film che anche noi abbiamo apprezzato, come potete notare dalla nostra recensione di Godzilla X Kong. La saga di Street Fighter ha già avuto degli adattamenti cinematografici, il primo risale al 1994 ed è Street Fighter – Sfida Finale, che non ha avuto molto successo. Il secondo è del 2009 ed è Street Fighter – The Legend of Chun-Li, che non è neanche arrivato nelle sale italiane. Ma ora che la saga di Mortal Kombat è resuscitata al cinema con il film del 2021 che ha avuto molto successo e che tornerà con Mortal Kombat 2 nel 2025 con Karl Urban nei panni di Johnny Cage, Legendary vuole rispondere a Warner Bros con Street Fighter.

Voi che ne pensate? Street Fighter riuscirà a tenere testa alla saga cinematografica di Mortal Kombat? Lo scopriremo solo col tempo. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

