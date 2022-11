Strange World: la presentazione del cartone con i doppiatori

I doppiatori e i registi hanno presentato il cartone animato Disney Strange World in uscita il 23 novembre

Manca, ormai, sempre meno all’uscita del nuovo classico Disney, il numero 61 della lunga lista della casa di Topolino. Si tratta di Strange World, pellicola che vedrà la luce nei cinema il 23 novembre e che è stata presentata a Roma con la presenza dei registi del film, Don Hall e Qui Nuguyen, e dei doppiatori. Nomi di grande rilievo in ballo, da Marco Bocci a Francesco Pannofino e Lorenzo Crisci, fino ai due cantanti Michele Bravi e Federica Abbate, autore del brano Antifragili, posto nei titoli di coda.

Nella conferenza stampa di Roma il regista Don Hall ha spiegato che l’idea di Strange World nasce subito dopo la fine di Oceania, nel 2017, domandandosi quale mondo stava lasciando la sua generazione ai loro figli. Così è nato Strange World, un racconto di avventura dal sapore epico. Insieme e lui ha lavorato Qui Nguyen, già cosceneggiatore di Raya e l’ultimo drago, che ha rivelato come il film sia una sorta di lettera d’amore della sua generazione a quella dei loro figli

Parola, poi, agli altri ospiti, con Michele Bravi e Federica Abbate che hanno raccontato di essersi ispirati per il loro brano al libro Antifragile di Nassim Nicholas Taleb, che esalta la capacità dell’essere umano di risollevarsi dopo una rottura. Ciò è quello che di fatto capita ai personaggi del film, che cercano di sopravvivere ai propri traumi. Tra i protagonisti c’è Ethan, doppiato da Lorenzo Crisci, alla ricerca della sua vera identità e della propria indipendenza. Marco Bocci è invece alla prima esperienza del doppiaggio e presta la voce a Searcher. Infine, Francesco Pannofino, un gigante del doppiaggio lui, è la voce del vecchio Jaeger, un personaggio in cui l’attore di Boris ha ammesso di rispecchiarsi.

Strange World: la trama del film

Il nuovo cartone Disney è, come detto, un viaggio avventuroso che si articola attraverso il tempo e lo spazio coinvolgendo ben tre generazioni, rappresentate da Ethan, Searcher e Jaeger. Il viaggio si articola in terre inesplorate e al percorso esterno si accompagnerà quello interiore dei personaggi, che viaggiando cercheranno di trovare sé stessi. In questa terra misteriosa, i protagonisti di Strange World si ritroveranno a dover fronteggiare creature leggendarie e scenari imprevedibili.

Nella versione originale, come doppiatori troviamo Jake Gyllenhall come Searched, Jaboukie Young-White nei panni di Ethan e Dennis Quaid in quelli di Jaeger. In Italia invece, come detto, abbiamo Marco Bocci, Francesco Pannofino e Lorenzo Crisci. L’appuntamento va al 23 novembre con l’uscita nelle sale cinematografiche di Strange World.

