Avatar – La via dell’acqua: fuori il final trailer

È stato pubblicato poche ore fa il final trailer ufficiale del film Avatar – La via dell’acqua, l’attesissimo film di James Cameron

Dopo un periodo di lunga attesa, finalmente sta per tornare sul grande schermo uno dei film più spettacolari mai creati prima: Avatar. Il sequel del primo capitolo, che si intitolerà Avatar – La via dell’acqua, arriverà a dicembre nelle sale, ma qualche anticipazione la si può cogliere dai trailer che sono stati pubblicati. L’ultimo è di poche ore fa.

Trama e cast di Avatar – La via dell’acqua

Avatar – La via dell’acqua è ambientata più di dieci anni dopo gli eventi del primo film. Il nuovo capitolo racconta le avventure della famiglia Sully, dei pericoli che incontreranno Jake, Neytiri e i loro figli, ma anche dell’incredibile forza che li unisce e permette loro di proteggersi l’un l’altro. Saranno costretti a combattere dure battaglie per sopravvivere e ad affrontare enormi tragedie.

Come per il precedente Avatar, il film sarà diretto da James Cameron, celebre, oltre che per questa saga, anche per aver scritto, diretto, co-prodotto e co-montato uno dei film più conosciuti di tutti i tempi: Titanic (1997).

Nel cast di Avatar – La via dell’acqua troveremo Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet e Stephen Lang.

Il passato e il futuro di Avatar

In molti ricordano lo straordinario successo che ricevette il primo film di Avatar, uscito nel 2009. La pellicola, vincitrice di tre Premi Oscar, fu un successo di pubblico e di critica, stabilendo un record di incassi nella storia del cinema, con il raggiungimento di quasi 3 miliardi di dollari al botteghino.

Dopo questa imperdibile seconda uscita, la storia che riguarda il popolo Na’vi probabilmente non si fermerà qui. James Cameron ha infatti confessato di avere in programma un terzo capitolo, previsto per dicembre 2024. La storia potrebbe proseguire poi con Avatar 4 nel 2026 e Avatar 5, pensato per il 2028. Per parlare di sequel dovremo però attendere la risposta del pubblico al secondo capitolo.

Chissà se Avatar – La via dell’acqua riuscirà ad ottenere lo stesso successo del primo film, uscito ben 13 anni fa. Lo scopriremo tra non molto. Sono solo 3 settimane infatti, quelle che ci dividono dalla nuova pellicola, che tornerà nei cinema italiani il 14 dicembre 2022.

