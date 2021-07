Grey’s Anatomy: il riassunto delle 17 stagioni

Grey’s Anatomy è stata rinnovata per una diciottesima (forse ultima) stagione: quale migliore occasione per ripercorrere le stagioni precedenti, dalla prima, per chi volesse recuperare questa serie che, nel bene e nel male, è entrata negli annali della televisione

La protagonista di Grey’s Anatomy è Meredith Grey (Ellen Pompeo), una giovane ragazza che, dopo la laurea in medicina, entra nel gruppo di tirocinanti di chirurgia del Seattle Grace Hospital. Si trasferisce così a Seattle, nella vecchia casa della madre. Qui si trova a condividere la nuova esperienza insieme a un gruppo di giovani coetanei, tutti alle prese con i più svariati problemi, sentimentali e non. Primo tra tutti Derek (Patrick Dempsey), un affascinante uomo con cui passa la notte e che il giorno dopo scopre essere il Dottor Shepherd, neurochirurgo del Seattle Grace, nonché suo supervisore. Meredith deve così districarsi tra amore, amicizie e una passione sempre crescente per la chirurgia. Inutile dire che nei successivi paragrafi ci saranno spoiler.

Grey’s Anatomy – Prima stagione

La prima stagione prende le mosse dall’episodio tra Meredith e Derek e i problemi sul lavoro che la loro inconsapevole relazione provoca. Inoltre la malattia della madre di Meredith e l’arrivo di Addison Montgomery, ex moglie di Derek, complicano la situazione. Protagonisti sono anche i compagni di specializzazione di Meredith, Cristina Yang (che a sua volta intraprende una relazione sentimentale con un suo superiore, il cardiochirurgo Preston Burke), Izzie Stevens, George O’Malley e Alex Karev, con i quali stringe amicizia e condivide i problemi della vita.

Grey’s Anatomy – Seconda stagione

La situazione tra Derek e Addison si fa sempre più complicata, il che causa ulteriori problemi con Meredith. Dall’altra parte, Cristina e Burke aspettano un figlio, ma purtroppo la gravidanza non va a buon fine. Izzie nel frattempo inizia una relazione con il paziente Denny Duquette, che la porta a rubare un cuore per lui e a staccare la spina che lo alimentava. Le condizioni di Denny però sono ormai compromesse e non riceverà in tempo l’intervento. Nella stagione dottoressa Bailey rimane incinta: partorirà con l’aiuto di George durante l’emergenza dell’uomo bomba.

Grey’s Anatomy – Terza stagione

Derek si addossa la colpa del fallimento del matrimonio con Addison (che nel frattempo accetta una proposta di lavoro a Los Angeles), facendoli giungere alla decisione di divorziare. Invece la relazione tra Burke e Cristina continua e lui le chiede di sposarla. Il giorno del matrimonio, tuttavia, la lascia sull’altare. George fallisce il test di medicina, mentre il capo Webber sceglie Callie come capo degli specializzandi. Lei e George iniziano una relazione che li porterà a sposarsi a Las Vegas. Izzie riceve una grossa eredità per la morte del fidanzato Denny Duquette: con quei soldi decide dapprima di finanziare l’intervento di una ragazza di 17 anni che soffre di una grave forma di scoliosi e che non ha potuto ricorrere all’intervento con le proprie sostanze, per poi aiutare Miranda Bailey ad aprire un poliambulatorio gratuito per aiutare chi non ha i soldi per l’assicurazione medica, che intitolerà alla memoria di Denny Duquette.

Grey’s Anatomy – Quarta stagione

Al Seattle Grace Hospital arrivano i nuovi specializzandi, tra i quali la sorellastra di Meredith, Lexie Grey. Callie non riesce a gestire il lavoro e dopo aver saputo che George la tradisce con Izzie che a sua volta tuttavia si innamora di Alex. Meredith e Derek tornano assieme. Anche Webber, nonostante i problemi con la moglie Adele, si riunisce a lei.

Grey’s Anatomy – Quinta stagione

Izzie ha continue visioni di Denny e scoprirà in un secondo momento che queste sono dovute a un melanoma dal quale è affetta. Derek e Meredith iniziano una convivenza, e decidono di sposarsi. Tuttavia, il giorno delle nozze a sposarsi sono Izzie e Alex, in quanto si teme che la Stevens non vivrà ancora a lungo. Derek opererà Izzie ma non senza complicazioni. Callie intraprende una relazione con la nuova arrivata, la dottoressa Arizona Robbins, dopo la partenza improvvisa di Erica. George decide di arruolarsi nell’esercito convinto da un nuovo chirurgo: nel suo ultimo giorno, appena fuori dall’ospedale, viene investito da un autobus per salvare una ragazza a seguito del quale perde la vita.

Grey’s Anatomy – Sesta stagione

I turni degli specializzandi vengono scombussolati a causa dell’arrivo degli esuberi dal Mercy West. Derek intanto diventa il nuovo primario di chirurgia, a causa dei problemi di alcolismo di Richard. Nell’episodio finale viene attinto dagli spari di un uomo che lo ritiene responsabile della morte della moglie, si salva ma Meredith perde il bambino che aspettavano. Izzie vince la malattia ma torna a vivere da sola, troncando così la storia con Alex.

Grey’s Anatomy – Settima stagione

Webber torna nuovamente a essere il primario dopo le dimissioni di Derek, che si salva grazie all’operazione effettuata da Cristina nonostante la pistola puntata alla tempia. Intanto è cominciata la gara per diventare il capo degli specializzandi e ad avere la meglio è April. Meredith, non riuscendo a rimanere incinta, decide di adottare con Derek una bambina venuta dall’Africa per merito di un progetto di Alex. Derek inizia un trial sperimentale sull’Alzheimer insieme a Meredith che, sapendo della malattia di Adele, scambia le cartelle dei pazienti per agevolarla: verrà scoperta e sospesa dal lavoro, facendo entrare in crisi il suo matrimonio.

Grey’s Anatomy – Ottava stagione

Richard si prende la colpa per coprire Meredith, che così viene riassunta. L’assistente sociale capisce che Meredith e Derek hanno dei problemi coniugali, così toglie loro l’affido della bambina, Zola, che verrà loro affidata a titolo definitivo successivamente. Cristina, che nel frattempo aspetta un bambino da Owen, sceglie di abortire, gettando nella crisi la relazione. Alex, Meredith, Cristina, Jackson e April affrontano gli esami di specializzazione e tutti li superano, tranne April, che successivamente viene licenziata. Alla fine Meredith, Derek, Cristina, Mark, Arizona e Lexie, trovandosi a bordo dello stesso aereo, hanno un incidente; tutti i chirurghi presenti sull’aereo sopravvivono eccetto Lexie e Mark, il quale morirà solo qualche giorno dopo in ospedale.

Grey’s Anatomy – Nona stagione

Tutti i medici del Seattle Grace Mercy West Hospital cercano di affrontare la perdita di Mark e Lexie. I medici coinvolti nell’incidente intanto decidono di fare causa all’ospedale, che vincono ottenendo un cospicuo risarcimento che manda in bancarotta l’ospedale, a cui rimane la sola opzione della vendita alla Pegasus Horizon. Meredith scopre di essere nuovamente incinta e porta avanti la gravidanza del suo primogenito Bailey. Cristina, dapprima trasferitasi in Minnesota, ritorna a Seattle e recupera la sua relazione con Owen. La Bailey si sposa finalmente con Ben mentre Alex si avvicina a una specializzanda, Jo.

Grey’s Anatomy – Decima stagione

I medici affrontano le conseguenze della tempesta avvenuta nel finale della nona stagione. Shane manda Heather a cercare Richard nel seminterrato ma anche quest’ultima rimarrà folgorata e morirà a causa di un grave trauma cranico, mentre Richard riuscirà a salvarsi. In seguito a un inaspettato incontro con Burke, Cristina decide di accettare un lavoro in Svizzera, mentre Meredith e Derek litigano sul futuro della loro relazione. il licenziamento di Leah e la decisione di Shane di partire per l’Europa con Cristina e l’arrivo della dottoressa Maggie Pierce, figlia biologica di Ellis Grey e Richard, complicano ulteriormente le cose.

Grey’s Anatomy – Undicesima stagione

Derek, dopo molte discussioni con Meredith, parte per Washington. Il suo sostituto come primario di neurochirurgia è Amelia, sua sorella, che opererà, senza successo, il grave tumore della dottoressa Herman. Derek torna quindi da Washington, per chiarirsi con Meredith. Poco dopo è però costretto a ripartire per dare le dimissioni dal programma del Presidente ma rimane coinvolto in un incidente, da cui inizialmente esce illeso. Prestati i soccorsi ai feriti, risale sulla sua macchina per tornare a casa, ma viene travolto da un camion. La non tempestività dei medici lo condanna a morte e sarà Meredith a decidere di staccare la spina che tiene in vita il marito. Meredith decide così di prendere un anno sabbatico con i figli. Nel frattempo Owen parte in missione e April lo segue, mentre Catherine chiede a Richard di sposarla.

Grey’s Anatomy – Dodicesima stagione

Meredith, una volta venduta la casa costruita da Derek, va a vivere assieme a Maggie, Amelia e i bambini nella sua vecchia casa, ma non senza discussioni. In ospedale la dott.ssa Bailey diventa il nuovo primario e nomina Meredith primario di chirurgia generale. Nel frattempo April torna a casa e Jackson vuole il divorzio da sua moglie la quale invece vuole lottare affinché il matrimonio continui. Callie e Arizona vendono la loro vecchia casa e entrambe cominciano una nuova vita.

Grey’s Anatomy – Tredicesima stagione

Il matrimonio tra Owen e Amelia si conclude. Meredith invece avvia una relazione con Nathan. Maggie, nel frattempo, deve affrontare e accettare la perdita della madre, morta di cancro al Grey Sloan davanti a lei. Nel pronto soccorso intanto arrivano due vittime di un incidente stradale. Uno di loro è uno stupratore, che per fuggire prende Stephanie in ostaggio. La Edwards, per proteggere sé stessa e una bambina raggiunta dal criminale, decide di dare fuoco all’uomo, il quale, per sfuggire, finisce vicino alle bombole del gas provocando un’esplosione. Le due vengono salvate e Stephanie decide di lasciare l’ospedale dopo quest’esperienza.

Grey’s Anatomy – Quattordicesima stagione

Owen Hunt ha finalmente trovato la sorella, Megan. La donna, ex fidanzata di Nathan Riggs, ha però bisogno di urgenti cure e viene scelta proprio Meredith come medico curante. In città ritorna per l’occasione anche Teddy Altman, un’amica dei due, che mette in discussione la professionalità di Meredith. Le cure hanno comunque esito positivo, e dopo dopo la guarigione Nathan lascia Meredith. Intanto Amelia scopre casualmente di avere un tumore al cervello, che verrà rimosso dopo una lunga operazione dal neurochirurgo Tom Koracick. Credendo che il frettoloso matrimonio con Owen sia stato dettato dal suo tumore, Amelia si allontana. Richard trova un nuovo nucleo di specializzandi, mentre DeLuca confessa il proprio amore per Meredith al matrimonio di Jo e Alex.

Grey’s Anatomy – Quindicesima stagione

Dopo aver scoperto di avere ancora passione e desiderio per l’aspetto sentimentale della sua vita, Meredith entra in crisi. Nel frattempo scopriamo di più sul percorso professionale di Jo, che accetta la borsa di studio offerta dal Massachusetts General Hospital. Nella premiere viene mostrata la luna di miele di Alex e Jo mentre nel finale Meredith, per aiutare una giovane paziente messicana appena arrivata negli Stati Uniti, orchestra una truffa assicurativa. La Grey viene quindi licenziata dalla Bailey, insieme a Karev e Webber, che sapevano tutto ma non l’hanno denunciata. DeLuca, per proteggere Meredith e non farla allontanare dai suoi bambini, prende la colpa del reato, ma la Dottoressa si assume le sue responsabilità, non senza prima dichiarargli che lo ama anche lei durante la sua visita in carcere. Tornata a casa Meredith spiega ai figli che dovrà assentarsi per un po’.

Grey’s Anatomy – Sedicesima stagione

La stagione inizia con Meredith che svolge lavori socialmente utili ai fini di scontare quanto possibile la sua pena per la frode compiuta in ospedale fuori dal carcere. Nel frattempo le viene fissata un’udienza con la quale verrà deciso se la donna potrà conservare o meno la licenza medica. Alex e Richard invece trovano lavoro presso un minuscolo e alquanto arretrato ospedale della zona, il Pac North. Si rendono conto delle condizioni avverse del luogo e cercano di migliorarlo come possono. Maggie rincontra un suo ex specializzando, Winston, con il quale inizia una storia, mentre Owen, scopre per caso dei ripetuti tradimenti di Teddy con Koracick e decide di annullare le nozze progettate con lei e di lasciarla. Amelia dà alla luce suo figlio Scout Derek Lincoln.

Grey’s Anatomy – Diciassettesima stagione

Amelia e Link iniziano ad occuparsi dei figli di Meredith, mentre tutti sono sconvolti dalla pandemia globale. Anche Meredith si ammala di COVID, per questo è spesso incosciente. Sogna Derek Sheperd, il suo defunto marito, George O’Malley, Andrew De Luca, Mark Sloan e Lexie Grey su una spiaggia. Tutti la aiuteranno a guarire. Jackson, sempre più in crisi a causa della pandemia e delle proteste black lives matter decide di cambiare il sistema, e per farlo vuole andare a Boston e dirigere una fondazione no profit. Parte così con April, tornata single, e con Tom, che si offre di aiutarlo.

