Pronti per la Scuola: dal 5 gennaio su Disney +

L’intrattenimento è per tutti, anche per i più piccoli! In arrivo dal prossimo 5 gennaio su Disney + “Pronti per la scuola!” Il coloratissimo spazio di cartoni animati pensati per i più piccoli, capitanato dal cartone di Topolino

Pronti per la scuola: un momento per i più piccoli

Lo streaming accoglie sempre più fasce di pubblico e questa volta tocca ai più piccini. Il nuovo cartone animato targato Disney Junior Music andrà in onda sulla piattaforma dal 5 gennaio 2022.

Questo nuovo spazio animato Disney + sarà di grande intrattenimento ed apprendimento per i più piccoli amanti della tv.

Topolino, il mitico, storico ed affidabile Mickey Mouse, insieme ai suoi amici, sarà protagonista e capitano di molte simpatiche avventure ricche di spunti per apprendere divertendosi.

Lo troviamo già disponibile sul web con il titolo inglese di “Ready for PreSchool” con dei brevi episodi coloratissimi che aiuteranno i più piccini a comprendere giocando, tematiche quali i sentimenti, i cinque sensi, le piante, l’arte, i sinonimi, i colori, gli animali e molto altro!

Sarà, infatti, adattissimo per far mantenere una continuità nell’apprendimento, nonostante le chiusure scolastiche.

Sarà Seguito poi da altri personaggi di diversi altri cartoni animati come anche la famosa Vampirina, la dolce bimba vampira di nome Vampirina Hauntley alias Vee che, con la sua famiglia, si trasferisce dalla Transilvania alla Pennsylvania per l’apertura di un bed and breakfast locale per la visita ai goblin e gli spettri.

Lo show basato sulla serie di libri scritta da Anne Marie Pace, illustrati da LeUyen Pham e pubblicati anch’essi da Disney-Hyperion è stato prodotto dalla Brown Bag Films e Disney Junior Original Productions con la distribuzione da parte della Walt Disney Pictures Television Animation Distribution.

Pronti per la scuola sarà quindi un momento ludico e didattico per i bimbi, da poter guardare in streaming comodamente dal divano da casa anche insieme ai più grandi!

