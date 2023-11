Squid Game: La sfida, i giocatori minacciano di denunciare Netflix

Due dei giocatori di Squid Game: La sfida, minacciano di denunciare Netflix per danni fisici e ipotermia durante la lavorazione del reality show, infatti in una delle competizioni, i due hanno subito danni da non trascurare

La serie originale di Squid Game creata Hwang Dong-hyuk e con protagonista Lee Jung-jae ha ottenuto un successo mondiale, tanto che stanno lavorando per un remake. Il successo della serie tv ha portato alla creazione del reality show Squid Game: La sfida, ma conoscendo le dinamiche della serie dove i giocatori sono morti o sono sopravvissuti con ferite gravi e a stento, è stata davvero una buona idea realizzarne un reality show? Forse no, infatti due dei giocatori minacciano di denunciare Netflix per aver subito dei danni fisici durante la realizzazione dello show. Ciò è successo durante la competizione iniziale chiamata “semaforo rosso, semaforo verde”.

Perché i giocatori di Squid Game: La sfida minacciano di denunciare Netflix

Non hanno rivelato i nomi precisi dei giocatori, ma hanno seriamente intenzione di portare Netflix in tribunale. Durante le riprese della competizione iniziale del reality show, i due giocatori avrebbero subito seri danni fisici, tra cui ipotermia e danni ai nervi nel freddo inverno del Regno Unito. Express Solicitors, lo studio legale che i due giocatori hanno assunto, ha affermato che i due giocatori hanno rischiato la salute durante le riprese. Chi ha visto la serie originale coreana sa bene che nella competizione “Semaforo rosso, Semaforo verde”, i giocatori devono restare immobili per rimanere in vita. Il CEO di Express Solicitors si è espresso a riguardo, parlando dell’eventuale processo legale che devono affrontare:

Ci rendiamo conto che le persone potrebbero vedere questa come una classica battaglia tra Davide e Golia con la società e i suoi dipendenti di produzione. I concorrenti pensavano di partecipare ad un gioco divertente e gli infortunati non si aspettavano di soffrire così. Ora sono rimasti feriti dopo aver trascorso del tempo bloccati in posizioni di stress dolorose a temperature fredde.

Per contraltare, un portavoce di Squid Game: La sfida ha assicurato che a Deadline che prendono estremamente sul serio la sicurezza dei loro giocatori e che al momento non è ancora partita nessuna denuncia da nessuno dei partecipanti del reality show. Continuate a seguirci su tuttotek.it per restare sempre aggiornati su film e serie tv.

