RedMagic 9 Pro: ufficiale il nuovo smartphone da gaming

REDMAGIC ha lanciato i suoi ultimi smartphone da gioco, RedMagic 9 Pro e 9 Pro+, in Cina, i nuovi dispositivi sono pronti a rivoluzionare il gioco mobile

RedMagic, azienda cinese specializzata nella produzione di smartphone da gaming, ha lanciato i suoi nuovi dispositivi di punta, RedMagic 9 Pro e 9 Pro+. I nuovi smartphone sono pronti a rivoluzionare il mercato del gaming mobile, offrendo prestazioni, funzionalità e design senza precedenti.

RedMagic 9 Pro: design futuristico e prestazioni da top di gamma

Il design è futuristico e accattivante. Il retro è caratterizzato da un pannello in vetro con una finitura lucida e da una striscia LED che si illumina in base alle notifiche o alle azioni del giocatore. Il fronte è dominato da un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ e alta frequenza di aggiornamento.

Per quanto riguarda le prestazioni, i nuovi smartphone sono dotati del nuovissimo processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, abbinato a 12 o 16 GB di RAM e a 128, 256 o 512 GB di memoria interna.

Esperienza di gioco senza compromessi

Questi dispositivi oltre al design futuristico, sono dotati di una batteria da 5500 mAh e 6500 mAh per garantire sessioni di gioco ininterrotte. Lo schermo FHD+ con tecnologia BOE Q9+ luminescent assicura un’esperienza di gioco confortevole.

Inoltre, presentano trigger a spalla da 520Hz con luci personalizzabili, RedMagic OS 9.0, frequenza di campionamento del tocco istantanea di 2000 Hz, frequenza di campionamento del tocco media di 960 Hz, processore Snapdragon 8 Gen 3 e un sistema di raffreddamento ICE 13 aggiornato con una ventola incorporata da 22.000 giri/min, rendendoli la scelta ideale per i giocatori accaniti che cercano uno smartphone potente e affidabile.

Prezzo e disponibilità

I nuovi RedMagic 9 Pro sono i nuovi smartphone da gaming da battere. Offrono prestazioni, funzionalità e design senza precedenti, che li rendono la scelta ideale per i giocatori accaniti che cercano un dispositivo potente e affidabile.

I nuovi smartphone sono disponibili in Cina a partire da 3.999 yuan (circa 500 euro). La disponibilità internazionale è prevista per il prossimo mese. E voi? Cosa ne pensate di questa nuova serie RedMagic 9 Pro ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).