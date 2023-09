SpongeBob è stato rinnovato per una quindicesima stagione

SpongeBob SquarePants è stato rinnovato per la quindicesima stagione, aggiungendosi ai suoi impressionanti 345 episodi totali, dimostrando la sua popolarità duratura

Lo show SpongeBob ha goduto di un immenso successo sin dal suo debutto nel 1999, avendo vinto numerosi prestigiosi premi, tra cui Emmy e BAFTA. In occasione del suo prossimo 25º anniversario nel 2024, SpongeBob SquarePants continuerà ad avere un impatto duraturo sulle future generazioni, essendo già stato rinnovato almeno fino alla quindicesima stagione.

I Simpson è una di quelle serie americane che probabilmente non finirà mai, visto che viene continuamente rinnovata per nuove stagioni. Ma anche SpongeBob sembra tenergli testa, pur non essendo l’unica: a fargli compagnia ci sono pure South Park, I Griffin e American Dad. Per quanto riguarda la serie animata subacquea, è stata rinnovata per una quindicesima stagione da Nickelodeon, la quale avrà 26 episodi e debutterà probabilmente tra qualche anno, visto che ancora non è stata trasmessa la quattordicesima stagione.

La quindicesima stagione di SpongeBob: rinnovato il longeva show

Infatti è ancora in corso la tredicesima stagione della serie, che è iniziata nel 2020 e dovrebbe terminare quest’anno. Con le prossime due stagioni, la serie supererà il traguardo dei 300 episodi e i 25 anni di trasmissione, diventando praticamente la serie animata per bambini più longeva della storia della TV statunitense e la terza serie animata americana più longeva in generale. Il primo dei due titoli è al momento ancora detenuto da Arthur, che è stata trasmessa per ben 25 anni e si è conclusa con 253 episodi.

Il franchise di SpongeBob sta diventando poi sempre più grande, visto che all’attivo conta già tre film e ben due serie spin-off (Kamp Coral e The Patrick Star Show) che hanno debuttato proprio negli ultimi anni, oltre a progetti non animati come un acclamato musical di Broadway, videogiochi, attrazioni dei parchi divertimenti e tantissimi gadget. SpongeBob avrebbe dovuto concludersi con il primo film nel 2004, secondo la visione originale del creatore Stephen Hillenburg, purtroppo venuto a mancare nel 2018. La serie non terminerà però tanto presto, e addirittura nel 2019 uno degli esecutivi di Nickelodeon ha dichiarato che la serie rimarrà in produzione finché esisterà il canale.

