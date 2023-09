È arrivato il momento di scoprire quali sono i 10 migliori film, che hanno fatto grande il nome dell’attore Jack Nicholson

Siamo arrivati ad un nuovo ed imperdibile appuntamento con le nostre guide. Dopo esserci occupati dei migliori film di Quentin Tarantino, questa volta andremo a scoprire quali sono state le pellicole che hanno reso Jack Nicholson un’icona di fama mondiale, nel mondo del cinema. L’ attore, regista e sceneggiatore, classe 1937 può vantare infatti un’incredibile carriera, che gli ha valso ben tre Premi Oscar, due volte come Miglior attore protagonista ed una volta come Miglior attore non protagonista. Scopriamo allora quali sono i dieci titoli imperdibili, per apprezzare al meglio questo straordinario attore.

10. Easy Rider | Jack Nicholson: la top 10 dei migliori film

Iniziamo il nostro viaggio con una pellicola del 1969, diretta ed interpretata da Dennis Hopper. Stiamo parlando di Easy Rider. Il film racconta il viaggio intrapreso da due amici motociclisti, che decidono di percorrere gli Stati Uniti, da Los Angeles alla Louisiana, sui loro Chopper. L’avventura li porterà a scontrarsi e a riflettere sulla struttura della società americana, duramente contrapposta alla cultura hippie dell’epoca e al loro stile di vita.

Easy Rider può considerarsi uno dei primi successi di pubblico dell’attore. Alla sua uscita, la pellicola riuscì ad ottenere una grande popolarità, divenendo un vero e proprio cult, anche grazie alla colonna sonora, composta da brani intramontabili come Born to be Wild. Senza contare l’ottimo cast; al fianco di Jack Nicholson e Dennis Hopper, troviamo infatti anche Peter Fonda, Phil Spector e Luke Askew.

9. Chinatown | Jack Nicholson: la top 10 dei migliori film

Continuiamo con Chinatown, capolavoro thriller di Roman Polanski del 1974. Il film racconta gli avvenimenti dell’investigatore privato Jake Gittes, assunto dalla bella Evelyn Mulwray con lo scopo di indagare su un presunto tradimento del marito. Questo darà il via ad una serie di intensi e misteriosi intrecci. Anche questa pellicola fu un grande successo, tanto da essere inserito, nel 1991, tra i film in conservazione nel National Film Registry, della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

È proprio Jack Nicholson a prestare il volto al protagonista, permettendogli di accrescere ancora di più la propria notorietà, dopo aver preso parte ad un film di grande successo, come Easy Rider. Al fianco dell’attore, in Chinatown troviamo anche Faye Dunaway, John Hustonp, Perry Lopez e John Hillerman. Il film ottenne numerose nomination agli Oscar, aggiudicandosi la statuetta per la Miglior sceneggiatura originale.

8. Qualcuno volò sul nido del cuculo | Jack Nicholson: la top 10 dei migliori film

Eccoci arrivati ad un altro grande classico cinematografico che sicuramente, anche senza aver visto, avrete sicuramente sentito nominare. Stiamo parlando di Qualcuno volò sul nido del cuculo, del 1975, diretto da Miloš Forman. La pellicola racconta di Randle Patrick Murphy, un uomo rinchiuso in un ospedale psichiatrico, allo scopo di evitare i lavori forzati. Il carattere ribelle e anarchico del detenuto mal si concilia con le ferree regole dell’ospedale psichiatrico a cui i ricoverati devono abitualmente sottostare.

Un vero e proprio gioiellino cinematografico, tratto dal romanzo omonimo di Ken Kesey e vincitore di ben cinque premi Oscar (Miglior film, Miglior regia, Miglior attore protagonista a Jack Nicholson, Miglior attrice protagonista a Louise Fletcher e Miglior sceneggiatura non originale). Il film fece subito breccia nel cuore di critica e pubblico per il coraggio di portare per la prima volta sul grande schermo un argomento sino ad allora considerato un tabù, ossia il trattamento riservato ai disabili psichici, negli istituti psichiatrici.

7. Professione: reporter (The Passenger) | Jack Nicholson: la top 10 dei migliori film

Continuiamo con Professione: reporter, film del 1975, dell’italiano Michelangelo Antonioni. Vale certamente la pena inserirlo in questa guida, anche perché iscritto nella lista dei 500 migliori film della storia, secondo Empire. La pellicola parla di David Locke, un giornalista di successo, dalla brillante carriera, ma stanco e annoiato dalla vita. Le cose cambiano quando scopre il cadavere di un uomo che gli somiglia. David decide quindi di inscenare la sua morte, assumendo l’identità del defunto, ignaro della vera identità del morto.

Il film, presentato in concorso al Festival di Cannes del 1975, ebbe un ottimo riscontro proprio per l’ottima performance attoriale di Nicholson, che qui recita al fianco di Maria Schneider, Steven Berkoff e Ian Hendry. Professione: reporter è un’ottima pellicola in grado di calarsi nel tema dell’identità e dell’estraneità degli individui, rispetto la società a cui appartengono.

6. Shinning | Jack Nicholson: la top 10 dei migliori film

Nella top 10 dei migliori film di Jack Nicholson di certo non può mancare Shinning, pellicola del 1980, di Stanley Kubrick. Si tratta di un thriller-horror, tratto da un romanzo di Stephen King. Ci troviamo in un freddo ed isolato albergo di montagna, dove Jack Torrance, un aspirante scrittore, si trasferisce dopo aver accettato l’incarico di guardiano invernale. Lo seguono la moglie Wendy e il figlioletto Danny, il quale possiede poteri paranormali, che gli permettono di vedere i terribili eventi passati, accaduti nell’albergo.

Il film si piazza a pieno titolo tra i più amati del genere thriller/horror, tanto da essere ancora ricordato per essere riuscito a lasciare il pubblico con il fiato sospeso, sino all’ultimo minuto. Lo sguardo di Nicholson in una delle scene dei film è ad oggi una delle più iconiche del mondo cinematografico, la sua interpretazione magistrale del personaggio di Jack Torrance rimarrà impressa nella mente degli spettatori ancora per molto tempo. Al suo fianco troviamo Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers e Barry Nelson.

5. Voglia di tenerezza | Jack Nicholson: la top 10 dei migliori film

Passiamo ora ad un film del 1983, diretto da James L. Brooks, si tratta di Voglia di tenerezza, tratto dal romanzo di Larry McMurtry. Un ritratto molto intimo di una donna rimasta vedova e del rapporto con la figlia trentenne Emma; un rapporto fatto di intensi conflitti, dovuti soprattutto al matrimonio di Emma, ma anche di amore incondizionato. L’interpretazione di Nicholson in questa pellicola gli valse un altro Oscar, come Miglior attore non protagonista, nonostante non sia stata la prima scelta per quel ruolo. Prima di lui infatti, Brooks aveva pensato a Burt Reynolds (il ruolo fu scritto apposta per lui), James Garner, Harrison Ford e Paul Newman.

Nel cast, al fianco di Nicholson, recitano Shirley MacLaine, Debra Winger, Jeff Daniels e Danny DeVito. Voglia di tenerezza riuscì a fare incetta di premi alla cerimonia degli Oscar del 1984. Oltre al già citato riconoscimento a Nicholson, la pellicola si aggiudicò anche le statuette per Miglior film, Miglior regia, Miglior attrice protagonista a Shirley MacLaine e Miglior sceneggiatura non originale.

4. Batman | Jack Nicholson: la top 10 dei migliori film

Nella classifica dei migliori lavori dell’attore non possiamo non citare la sua presenza nel film Batman, di Tim Burton, del 1989, nelle vesti di Joker. Fu uno dei primi attori a rendere iconico questo personaggio, che qui si trova ad affrontare Batman, deciso più che mai a salvare in ogni modo Gotham City dal suo acerrimo nemico, i cui connotati sono mutati, dopo essere caduto in una vasca di acido.

Jack Nicholson non ha mai fatto mistero di quanto sia legato all’iconico Joker. Non può essere che così, visto che la sua interpretazione ha dato ispirazione a tutti gli attori successivi che hanno prestato il volto al personaggio. Alla sua uscita il film fu un vero successo di pubblico, arrivando ad incassare oltre quattrocento milioni di dollari. In Batman, Nicholson recita al fianco di Michael Keaton, nei panni di Batman, Kim Basinger, Robert Wuhl, Pat Hingle e Billy Dee Williams.

3. Codice d’onore | Jack Nicholson: la top 10 dei migliori film

Eccoci arrivati ad un altro film meritevole di essere inserito in questa guida. Stiamo parlando di Codice d’onore, del 1992, in cui Nicholson recita al fianco di altre star del cinema di fama mondiale. La trama ci porta a Guantanamo, in una delle basi navali americane. Il luogo sarà teatro di un omicidio di un commilitone. Sarà quindi compito di un avvocato della Marina dimostrare con tutte le sue forze, che due Marine, accusati di aver picchiato il compagno, seguivano gli ordini del loro comandante.

Il cast, di tutto rispetto, vede la partecipazione di Tom Cruise e Demi Moore. Codice d’onore è diretto da Rob Reiner, il quale è stato elogiato per il suo magistrale lavoro, ottenendo un enorme successo di pubblico e critica. Codice d’onore è stato nominato a diversi premi Oscar e Golden Globe, tra cui due nomination come Miglior attore non protagonista, proprio a Jack Nicholson.

2. Qualcosa è cambiato | Jack Nicholson: la top 10 dei migliori film

Passiamo ora ad un film, del 1997, Qualcosa è cambiato, diretto da James L. Brooks. La pellicola si concentra su Melvin, uno scorbutico e solitario scrittore di New York. L’uomo, un misantropo razzista, prova un forte odio anche per gay, ebrei, anziani ed animali. Per una serie di vicissitudini, si troverà costretto a prendersi cura del cane di Simon, un simpatico pittore gay, suo vicino di casa e si ritroverà a frequentare Carol, la cameriera che lavora nel locale dove si reca tutti i giorni per mangiare. Saranno proprio queste persone che lo porteranno a scoprire un lato nuovo della sua personalità.

Al fianco di Nicholson, recitano Helen Hunt, nei panni di Carol Connelly e Greg Kinnear, in quelli di Simon Bishop. La sintonia della Hunt con il protagonista, è valsa ad entrambi gli attori un Oscar, come Miglior attore protagonista per Jack Nicholson e Miglior attrice protagonista ad Helen Hunt. Nel cast anche Cuba Gooding Jr., Skeet Ulrich, Shirley Knight, Yeardley Smith, Lupe Ontiveros e Bibi Osterwald.

1. The Departed – Il bene e il male | Jack Nicholson: la top 10 dei migliori film

Chiudiamo questa nostra guida con una delle pellicole più recenti dell’attore, The Departed – Il bene e il male, del 2006. Film diretto da Martin Scorsese, che si avvale di un cast stellare in grado di portare la pellicola al successo. La trama racconta di Billy Costigan, un giovane poliziotto che, sotto copertura, si infiltra in una banda della malavita capeggiata dal boss Frank Costello. Al contempo però, Colin Sullivan, un giovane criminale, si infiltra nel dipartimento di polizia come informatore della gang. La situazione precipita quando in entrambe le fazioni appare evidente che ci sia un infiltrato.

Come anticipato, oltre a Jack Nicholson, che qui interpreta il boss Frank Costello, The Departed raccoglie nel suo cast anche altre due stelle del cinema, a livello mondiale: Leonardo DiCaprio e Matt Damon. Come moltissimi altri film in cui Nicholson ha preso parte, anche quest’ultimo è stato un vero e proprio successo; il film ha vinto ben quattro premi Oscar, come Miglior film, Miglior regista, Miglior sceneggiatura non originale e Miglior montaggio.

Conclusioni

Siamo giunti alla fine di questa nostra guida, una top 10 fatta di film che hanno fatto la storia del cinema e che noi di vi consigliamo caldamente di recuperare, proprio per la loro straordinaria importanza in questo ambito. Certamente, le pellicole da inserire sarebbero molte di più se si volesse rendere davvero giustizia all’incredibile filmografia di questo attore di grandissimo talento, che vale certamente la pena di riscoprire in ogni sua opera. Con la speranza di aver acceso in voi la voglia di recuperare ogni suo lavoro vi salutiamo, dandovi appuntamento al prossimo speciale!

