Recensione Slaps and Beans 2 per Nintendo Switch: Altrimenti le strade si arrabbiano!

Torna la tresca tra Streets of Rage e i film di Bud Spencer e Terence Hill: benvenuti nella nostra recensione di Slaps and Beans 2

Prima ancora di scriverne una recensione, possiamo solo essere felici che Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans 2 esista? I ragazzi di Trinity Team e Buddy Productions si sono prefissati l’obiettivo di riportare tra noi Carlo Pedersoli e di ridare a Mario Girotti la sua gioventù, e in uno straordinario riscatto il medium videoludico ha donato al suo pubblico un prodotto che manderebbe in brodo di giuggiole qualunque amante del cinema italiano cult. Certo, i montaggi di Raffaele “RT Poop” Tamarindo su YouTube hanno riunito il duo nel delirante progetto Storyland, ma qui avviene lo stesso senza un pretesto parodistico a fare da collante.

I nomi d’arte dei due attori, Bud Spencer per Pedersoli e Terence Hill per Girotti, diedero al duo un prestigio internazionale, grazie al quale il loro inimitabile gusto per lo slapstick ha riscosso non poco successo anche al di fuori dei nostri lidi. Il gioco, in quella che con le serie animate targate Zerocalcare su Netflix è diventata la seconda giovinezza del made in Italy nella cultura pop, si ripropone di fare lo stesso per un nuovo pubblico. E sì, c’è chi ha amato gli sganassoni e i pugni in testa quanto basta da elevare il primo gioco a perla nascosta dei beat-em-up nella scena indie. Che dire, dunque, di un sequel che intende ampliarlo in più aspetti?

Continuavano a chiamarlo Trinità | Recensione Slaps and Beans 2

La trama di Slaps and Beans 2 si apre con un pretesto che richiama alla lontana Banana Joe, ma che in realtà riparte da dove si concluse il predecessore dell’oggetto odierno di recensione. Bud Spencer e Terence Hill, nel ruolo di “sé stessi ma non troppo”, sono alla deriva, a bordo di una zattera che lascia alquanto a desiderare. L’approdo alla deriva li vede affrontare subito (a suon di ceffoni, e ci mancherebbe altro!) dei trafficanti di banane senza scrupoli nel cuore pulsante dell’Africa. E sì, di tanto in tanto trova posto l’occasionale stereotipo etnico, sebbene contestualizzato negli anni d’oro del duo.

Il cuore narrativo del gioco si pone come pretesto, ma al solo scopo di riproporre il meglio della carriera cinematografica dei due attori portandoci “di set in set”. La cosa si traduce in un pastiche che amalgama, come il predecessore fece con altri lungometraggi, più film tra loro, grazie anche ad una cornice narrativa citazionista (no, Trinity Team, l’Agente Smith e l’Agente Anderson non sono passati inosservati, ndr) e a una delle aggiunte con cui la nuova trama prende improvvisamente vita: un doppiaggio completo, con Bruno Schirripa al debutto come voce di Bud e Michele Gammino al suo quarto ruolo come Terence (Non c’è due senza quattro, Miami Supercops: I poliziotti dell’8ᵃ strada, Botte di Natale).

I due superpiedi quasi piatti | Recensione Slaps and Beans 2

La premessa di gameplay del predecessore non ha subito particolari variazioni. Le scazzottate dei due, puramente slapstick per distinguerle dai loro ex contemporanei (film d’azione più crudi e violenti), divengono dunque la base per un beat-em-up. La stimata famiglia dei picchiaduro a scorrimento presenta membri di ogni risma: dai pionieri come River City Girls Zero a esperimenti dozzinali come Itadaki Smash. Come si colloca Slaps and Beans 2? L’essenza del genere è intatta, nonché impreziosita da mosse a tema come l’immancabile “piccione” dall’alto di Bud (“POUNK!”), ma per il resto?

I controlli restano perlopiù invariati rispetto al predecessore, ma le migliorie non mancano. Spicca in primis la presenza di abilità contestuali, con le quali ciascuno dei due può usufruire di risorse differenti. Terence Hill può ad esempio volteggiare da un’asta all’altra e sfruttare la sua maggiore agilità per aggirare gli avversari in modo tale che colpiscano un muro, facendosi male. Bud, dal canto suo, è in grado di sollevare pesi da rilanciare in seguito sul malcapitato di turno. L’identità individuale di ciascun personaggio, dunque, trova qui modo di brillare maggiormente di quanto già visto ed apprezzato nel primo capitolo.

Pari e dispari | Recensione Slaps and Beans 2

In tal senso, talvolta nei livelli l’azione inchioda in favore dell’occasionale enigma da risolvere alternando i personaggi. Nulla a cui la componente co-op (non sfruttata durante il nostro scrutinio, ma ampiamente apprezzata nel titolo d’esordio dei team di sviluppo) non possa sopperire, ma va detto che l’impatto iniziale con l’invito esplicito a cambiare frequentemente personaggio ci ha lasciati spiazzati. All’inizio, positivamente: vedere il level design adoperarsi per venire incontro alle differenti doti dei due eroi, restando al contempo fedele al film di provenienza per ogni sezione, è uno dei tanti segni dell’amore puro per l’eredità culturale delle pellicole.

Non per questo, però, gli enigmi brillano per chiarezza. Vi sembrerà una pignoleria fuori da ogni genere di logica, ma le ambientazioni dettagliatissime (grazie ad una pixel art in puro stato di grazia) contribuiscono a rendere i vari puzzle più ostici di quanto non dovrebbero essere. Di nuovo: confidiamo che in co-op si rimanga bloccati decisamente meno, ma non ci sarebbe spiaciuto capire prima quale elemento sullo sfondo ci consentisse di interagire. Ciò detto, qualunque cosa doni al filone dei picchiaduro a scorrimento un minimo di varietà in fatto di gameplay merita un plauso a prescindere.

Nati con la camicia | Recensione Slaps and Beans 2

Siccome di beat-em-up si parla, il minimo indispensabile per evitare di limitarsi a pugni e sberle consente anche in questo caso di variare sul tema. Gli oggetti caduti, dai bastoni alle padelle, si possono raccogliere, lanciare e usare per causare qualche trauma cranico in più ai nemici che saranno ben felici di accoglierci in gruppo anche alle difficoltà più basse. Similarmente, padelle e cibo ci permettono di riempire le varie barre del caso. Quella della vita è quella che dobbiamo evitare di svuotare (pena un game over, salvo un tempestivo cambio di personaggio), mentre le tre azzurre più piccole danno accesso a mosse speciali. Vedere Bud aiutare due malcapitati a scornarsi è una gioia per gli occhi ogni volta.

Degni di nota sono i power-up introdotti una volta chiusi i conti con il preludio in Africa. Quando la trama si dedica a Miami Supercops, l’addestramento marca il debutto di caschi, pattini ed altre amenità da raccogliere. Attivando ciascun potenziamento è possibile rendere il proprio personaggio temporaneamente invincibile, correre più in fretta e così via. Come elemento di gameplay, forse, è più “generico” rispetto alle trovate come le padelle piene di fagioli con cui associare al volo questo titolo all’eredità di Bud e Terence. Ma dal punto di vista del game design duro e puro, evolve comunque il potenziale strategico del game design.

I quattro dell’Ave Maria | Recensione Slaps and Beans 2

A ritornare dal capitolo precedente, piuttosto, sono i minigiochi. Lo scopo di queste sequenze, che sulla carta è pure lodevole, è quello di adattare il gameplay a particolari sequenze dei film che è impossibile riproporre a sua volta in chiave beat-em-up. Trova posto un po’ di tutto: un mashup tra il classico Memory e lo scambio rapido delle carte, una gara di abbuffate degna di Kirby, la chiatta carica di banane da portare sana e salva a destinazione e persino il mitico coro dei pompieri (e guai a voi se non vi sta già rimbombando nella testa!), mentre altri capisaldi cinematografici del duo se li è già accaparrati il primo capitolo.

Come per gli enigmi, però, la cosa tende a cadere un pochino di faccia quando si tratta di chiarezza. Siamo usciti indenni da alcuni minigiochi solo dopo averli provati più volte, rileggendo le istruzioni su schermo senza ben capire dove stessimo sbagliando. Va’ a capire, poi, che in giocatore singolo un solo controller muove entrambi i personaggi sulla barca, o che durante il banchetto occorre puntare alla portata più grande e non necessariamente a quanto il nostro personaggio si trova di fronte. Naturalmente, come visto con i puzzle anche in questo caso le nostre possono risultare critiche sterili ed opinabili, ma ogni problema soggettivo può trovare riscontro in altri giocatori.

… più forte ragazzi! | Recensione Slaps and Beans 2

La schermata del titolo ci pone di fronte a più opzioni, oltre all’apposito menù (lo stesso che ci ha stampato un sorriso ebete in faccia notando la presenza di voci italiane). La voce Partygame (sì, senza spazi) consente di provare ogni minigioco della modalità storia, con una piacevole aggiunta: l’accessibilità a quattro giocatori in simultanea. In questo contesto, i minigiochi trovano subito una nuova ragion d’essere: nulla in confronto al pantheon di varietà che è Mario Party Superstars, ma comunque una dimostrazione antologica e museale dei momenti che hanno fatto la storia dei film di Spencer e Hill.

L’altra opzione, obbligatoria tanto qui quanto nel primo capitolo, è quella del Jukebox. Nulla da ridire: l’operato degli Oliver Onions è pienamente fruibile anche qui, con la band in carne e pixel intenta a suonare sullo sfondo. Purtroppo, a suonarsele ci sono anche Bud, Terence e i tanti protagonisti della rissa in primo piano, appianabile solo regolando allo 0% gli effetti sonori. Non è niente per cui sminuire i meriti del gioco, ma è quantomeno bizzarro vedere il test audio e la regolazione dei due volumi primari nello stesso punto. Non deplorevole, ma certamente strano.

Porgi l’altra guancia | Recensione Slaps and Beans 2

Vediamo di riassumere il comparto tecnico del gioco, partendo dalla grafica. Come menzionato in precedenza, la grafica è uno dei tanti fiori all’occhiello del gioco. Se possibile, la pixel art già lodevole nel primo titolo è stata ulteriormente migliorata: le animazioni fluide, poi, riescono quasi a toccare le vette raggiunte da Daniel “Abysswolf” Oliver con il suo Souldiers. Sebbene il gioco riesca a “tenere botta” (e botte) anche quando l’inquadratura si allontana per fare posto a tanti scagnozzi con cui scazzottare, però, di tanto in tanto qualche bug si è fatto vivo. Nulla che andasse oltre un livello da ricaricare per la mancata partenza della cutscene iniziale, ma è capitato.

E cosa ci resta da dire sul sonoro, per il quale non abbiamo già tessuto lodi sperticate? Le voci, a discapito di qualche occasionale incertezza per le comparse, rendono perfettamente l’atmosfera di una pellicola dei due, sebbene una inedita in cui veder rivivere il compianto Pedersoli. E in fatto di musiche, tralasciando il mancato loop durante lo scontro con uno dei primi boss, si tratta ancora una volta dei brani presi di peso dagli storici film. A chiudere il cerchio abbiamo eccellenti effetti sonori con cui si concretizza appieno lo slapstick di Bud e Terence. I vari “HSGCH!” che riecheggiano ad ogni schiaffo sono, gioco di parole non voluto, musica per le nostre orecchie.

Dio perdona… io no!

Com’è possibile chiudere degnamente una recensione per il diamante grezzo che è Slaps and Beans 2? Naturalmente, altre testate al di fuori dei confini nostrani hanno mantenuto l’imparzialità più totale, frenando con austerità ogni entusiasmo per quello che, lo ammettiamo, in alcuni punti presenta ancora qualche sbavatura. E no, non nascondiamo che per i 20 euro che richiede, questo può anche essere un acquisto da ponderare con attenzione. In tal senso, alla stesura di questo articolo, per l’occasione il predecessore equamente prezzato è stato ridotto a 7 euro per ancora una settimana; un modo come un altro per intingere l’alluce prima di tuffarsi appieno.

Ciò detto, non temete: non trattiamo per forza di cose il made in Italy con i guanti, se non lo merita. Lo avete visto con Killer Chambers, per il quale ancora ci rammarichiamo. Poi però ci sovviene di pensare ai virtuosi. Uno su tutti, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, dal cui team di sviluppo ancora oggi sogniamo di leggere una recensione sulle pagine di NRU. Come avrebbero chiuso questo scrutinio, loro che ne hanno firmati a centinaia? Dicendo che i difetti del gioco, per quanto presenti, non gli impediscono di essere un ottimo prodotto nostrano nell’emergente settore videoludico. Il fatto che sia anche una lettera d’amore al cinema italiano carica di imprescindibile fanservice per gli appassionati, poi, è un bonus aggiuntivo. Chi si limita ad amare i beat-em-up può attendere lo sconto di rito.

Questo era ciò che pensavamo noi. Voi però di che opinione siete? Ditecelo qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.