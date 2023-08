Spider-Man: sei film della saga arrivano su Disney+ in Italia

A partire da oggi, 18 agosto, saranno disponibili sul catalogo di Disney+ ben sei film dedicati a Spider-Man, appartenenti a diversi periodi

Sei film della saga di Spider-Man stanno per approdare nella versione italiana di Disney+ dopo che a inizio anno era toccato agli Stati Uniti. Si tratta di Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004), Spider-Man 3 (2007), tutti con Tobey McGuire, The Amazing Spider-Man (2012), The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro (2014) con Andrew Garfield e Spider-Man: Homecoming (2017) con Tom Holland a vestire il costume dell’amichevole uomo ragno di quartiere. I film saranno disponibili in streaming a partire dal 18 agosto. Restano dunque esclusi solamente Spider-Man: Far From Home, Spider-Man: No Way Home e Spider-Man: un nuovo universo, che al momento sono in streaming su Netflix.

Spider-Man su Disney+: quali titoli saranno disponibili?

Vediamo di capire meglio e con precisione quali sono i film disponibili su Disney Plus, dedicati proprio a Spider-Man. I fan dell’uomo ragno potranno vedere finalmente su Disney Plus il primo grande e iconico Spider-Man (2002), il film con Tobey Maguire, Kristen Dunst, James Franco e Willem Dafoe nei panni di Green Goblin, il cattivo. Non dimentichiamo che questo è il primo lungometraggio diretto da Sam Raimi. Sarà inoltre disponibile il suo sequel, sempre con regia di Raimi: Spider-Man 2 (2004), che vede nei panni del villain, il Dottor Octopus, l’attore Alfred Molina. A completare la prima trilogia con Maguire non manca Spider-Man 3 (2007), in cui il protagonista dovrà affrontare molte ombre e chiudere per sempre un cerchio narrativo.

Seguono su Disney Plus i film con Andrew Garfield. Da oggi, 18 agosto, sono disponibili sia The Amazing Spider-Man (2012), sia The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro (2014), rispettivamente con i villain Rhys Ifans (Lizard) e Jamie Foxx. Completano il cerchio dei live action sull’uomo ragno Spider-Man: Homecoming (2017), diretto e co-scritto da Jon Watts, in cui il protagonista è interpretato da Tom Holland: a partire da questa avventura inizierà la serie di film dedicati all’eroe che ha combattuto accanto ad Iron Man con tutti gli Avengers. Per vedere sul catalogo Disney gli altri film della saga dovremo attendere. Probabilmente non si tratterà di un’attesa lunga, considerando che si tratta pur sempre di film del MCU e prodotti dal colosso internazionale.

