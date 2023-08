Call of Duty: Modern Warfare 3 riceve un trailer per la campagna

La campagna single-player di Call of Duty: Modern Warfare 3 riceve un trailer, ecco cosa abbiamo scoperto con il video di presentazione

Activision ha appena rilasciato un nuovo trailer per la campagna in giocatore singolo di Call of Duty: Modern Warfare 3. Il publisher ha parlato di gameplay nel descrivere il materiale mostrato, ma si tratta perlopiù di un video cinematografico le cui cutscene vengono riprodotte dal motore di gioco. A quanto ci pare di capire, la modalità single-player verte su Makarov e sulla famosa (o famigerata) missione No Russian. Tuttavia, il focus della nuova incarnazione dell’iconica sequenza sarà più sul dirottamento aereo. Il gioco ci attenderà sugli scaffali il 10 novembre. Non abbiamo dettagli tecnici di cui parlare, ma sarà interessante vedere se questo classico moderno implementa il ray-tracing.

Il trailer della campagna di Call of Duty: Modern Warfare 3

La questione del ray-tracing in Call of Duty: Modern Warfare 3 è nebulosa. Modern Warfare 2 non sfoggiava la tecnologia, mentre il predecessore (parlando di remaster) vantava questa freccia nel suo metaforico arco. In quanto ai contenuti, la modalità Zombies è confermata. Stando alla descrizione di quest’ultima, la mappa dedicata alla guerra ai morti viventi sarà la più grande di sempre. Ci aspetta anche una nuova storia in tal senso, con missioni, feature e segreti ancora tutti da scoprire. Activision ha mostrato anche dei nuovi dettagli sul multiplayer. Tutte e sedici le mappe del predecessore sono state rimesse a nuovo, e lo stesso vale per le annesse funzioni di gameplay.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa vi aspettate da questo remake?