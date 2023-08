Volete sapere come estrarre audio da video Youtube online gratis? Siete nel posto giusto allora, vi spieghiamo come!

Su YouTube ci sono tantissime canzoni, podcast e altri contenuti che si ascoltano più che guardarli. Viene quindi molto utile poter estrarre l’audio mp3 per poterlo ascoltare anche offline quando stiamo viaggiando oppure quando non vogliamo consumare dati mobili. Servirebbe quindi un modo semplice e veloce per scaricare l’audio dai video. Esistono dei programmi che possono estrarre l’audio dal video. Ma possiamo fare di meglio?

Certo che sì! Esistono delle applicazioni come Youtube Pro Download o dei siti che permettono di estrarre l’audio da video YouTube online e gratis, senza necessità di scaricare il video completo! Vediamo come funziona.

Come estrarre audio da video YouTube online gratis

Esistono molti modi per estrarre l’audio da un video YouTube online gratuitamente. Vediamo insieme alcuni dei metodi più popolari. Il modo più semplice è usare un un convertitore di YouTube a MP3 online. Esistono molti convertitori di YouTube a MP3 online, come YTMP3, SaveFrom.net e 4K Video Downloader. Per utilizzare un convertitore di YouTube a MP3, tutto ciò che devi fare è copiare l’URL del video YouTube che desideri scaricare e incollarlo nella barra di ricerca del convertitore. Il convertitore creerà quindi un file audio MP3 che puoi scaricare sul tuo computer. Nonostante questi siti web siano accessibili anche da smartphone, spesso le interfacce utente non sono così user friendly per gli utenti mobili.

Altro modo è utilizzare un’app per scaricare l’audio da video YouTube. Esistono anche molte app per estrarre l’audio da video YouTube per esempio Videoder, TubeMate e Snaptube. Molte integrano un web browser cosicchè possiamo cercare il video che ci interessa direttamente in app. Queste app ci consentono di scaricare gli audio direttamente sullo smartphone e quindi di portare sempre con noi la musica che più ci piace.

Come scegliere?

Ma come possiamo scegliere il modo migliore per estrarre l’audio da un video YouTube online? Nonostante molti metodi siano gratuiti, essi hanno delle limitazione sul numero di download gratuiti che si possono fare. Quindi la prima cosa da verificare è proprio questo limite al numero massimo di download ed eventualmente al prezzo da pagare per sbloccare la versione completa.

Altra cosa importante è la gestione dei download multipli. Le funzioni di download in batch automatico sono utilissime perché permettono di scaricare tutti i video di un canale o di una playlist in un sol colpo. Se la nostra applicazione o il sito web riescono a gestire questo aspetto ci aiuterà molto!

Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!