Coup de Chance: il trailer del film di Woody Allen

Atteso come il cinquantesimo film di Woody Allen ma anche il primo girato in francese e interamente a Parigi, ecco il trailer originale di Coup de chance che arriverà in Italia distribuito da Lucky Red

Il trailer di Coup de chance, il cinquantesimo film di Woody Allen, è stato distribuito negli scorsi giorni. Sono i siti di cinema francesi ad aver lanciato il minuto e quaranta montato da Alisa Lepselter con la fotografia di Vittorio Storaro in cui per la prima volta possiamo leggere “scritto e diretto da Woody Allen” in francese, con il font marchio di fabbrica del regista, il Windsor bianco su sfondo nero. Si tratta infatti di un film interamente girato in francese le cui riprese si sono svolte a Parigi. Questa era in effetti l’unica strada possibile per il regista newyorchese, negli ultimi anni al centro di accuse di molestie sulla figlia Dylan, per potere continuare a girare i suoi film.

Il trailer di Coup de Chance, l’ultimo film di Woody Allen

Coup de chance (Colpo di fortuna) è stato girato a Parigi nell’autunno del 2022 con un budget di 20 milioni di dollari e ha recentemente trovato un grosso distributore francese indipendente, Metropolitan FilmExport, che gli consentirà un’uscita importante oltralpe. In Italia invece è Lucky Red a distribuirlo in sala, con una data di uscita ancora ignota ma che dovrebbe coincidere con la fine di settembre. Anche considerando tale dato i rumors vogliono che sia la Mostra del Cinema di Venezia a mostrarlo in anteprima mondiale. Del resto il cast francese – molti attori statunitensi hanno rifiutato pubblicamente di tornare a recitare per lui – è di tutto rispetto: Valerie Lemercier, Niels Schneider, Lou de Laage e l’attore feticcio di Ozon e di tanto cinema francese d’essai, Melvil Poupaud. Non si sa praticamente nulla della trama del film se non dalle poche parole rilasciate da Allen tempo addietro e dalle immagini che si vedono nel trailer, ma potrebbe attestarsi tra commedia e thriller. Vi terremo naturalmente aggiornati sulla nostra pagina dedicata a film e serie tv.

