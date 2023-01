Svelata la data d’uscita ufficiale di Lol 3 su Prime Video

Con un video sui propri canali social, Prime Video ha svelato la data d’uscita dell’attesissimo Lol 3

Manca sempre meno all’attesissimo ritorno di Lol 3. Fedez e Frank Matano, confermati come host e co-host della terza stagione dello show comico di Prime Video, hanno annunciato con un simpatico video che Lol 3 uscirà a partire dal 9 marzo. Come di consueto, gli episodi dello show verranno rilasciati in due blocchi: i primi quattro episodi vedranno la luce il 9 marzo del 2023, mentre gli ultimi due verranno rilasciati da Prime Video il 16 marzo 2023. A corredo della data d’uscita di Lol, Fedez e Frank Matano hanno anche annunciato che il “disturbatore” di questa stagione sarà Maccio Capatonda, il vincitore della scorsa edizione di Lol, pronto a prendere il ruolo che è stato di Lillo in Lol 2. L’attesa, dunque, sta per terminare: tra meno di due arriveranno finalmente i primi episodi di Lol 3.

La data d’uscita di Lol 3 e i comici presenti

Ma chi vedremo il 9 marzo nel teatro di Lol? Come per le due precedenti edizioni, anche quest’anno il cast di Lol e ricco di comici irresistibili, pronti a sfidarsi all’ultima risata per portarsi a casa il montepremi di 100.000 euro da dare in beneficienza. Tra i concorrenti di Lol 3 vedremo alcuni grandi volti della comicità italiana, dall’amatissima coppia composta da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu fino a Nino Frassica, l’amatissimo Maresciallo Cecchini in Don Matteo. Insieme a loro spazio a Herbert Ballerina, che ritrova come disturbatore Maccio Capatonda con cui ha collaborato tantissimo, Fabio Balsamo che dopo la partecipazione nella prima edizione di Ciro e Fru allunga la tradizione dei The Jackal a Lol, e Cristiano Caccamo, che di recente abbiamo visto nella serie di Prime Video Sono Lillo. Chiudono la rassegna dei concorrenti di Lol 3: Paolo Cevoli, Marta Filippi, Brenda Lodigiani e Marina Massironi.

I prossimi appuntamenti

In attesa dell’uscita di Lol 3, non perdete nemmeno un appuntamento su Prime Video e sulle altre piattaforme streaming.

