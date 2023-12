Silk: Spider Society, la serie tv riprenderà i lavori a gennaio

La serie tv Silk: Spider Society sembra che riprenderà i lavori a gennaio, la serie con protagonista Cindy Moon è ancora viva e vegeta, anche se ci sono alcuni intoppi

Secondo Deadline, la serie tv Silk: Spider Society, basata sul personaggio di Cindy Moon, personaggio che è stato accennato in Marvel’s Spider-Man 2, riprenderà i lavori nel mese di gennaio, nonostante ci siano alcuni intoppi nel corso d’opera. La writers room si era già unita prima dell’inizio dello sciopero degli sceneggiatori quest’estate, per poi subire una battuta d’arresto che si è prolungata oltre la fine dello sciopero. La WGA, infatti, ha sollecitato Amazon per far ripartire i lavori, poiché il prolungamento della pausa violerebbe gli accordi di risoluzione dello sciopero tra la WGA e l’AMPTP, ma questo non è l’unico problema che la serie sta affrontando.

Amazon sta rivalutando lo script della serie tv Silk: Spider Society

Un altro ostacolo che la produzione della serie sta affrontando è la rivalutazione del materiale da parte di Amazon. Secondo alcune fonti, infatti, i dirigenti di Amazon stanno attualmente analizzando ciò che è stato fatto finora dal team di produzione capitanato da Angela Kang, nota per il suo lavoro con la famosa serie The Walking Dead. Angela Kang è entrata a far parte del team di lavorazione circa un anno fa, firmando un accordo globale. La data di ripartenza dei lavori sulla serie tv di Cindy Moon dipenderà proprio dalla valutazione da parte della piattaforma streaming e, da quel che dicono, lo script subirà delle modifiche. La serie è comunque ancora in lavorazione e non hanno intenzione di abbandonare il progetto, ciò dovrebbe bastare a tranquillizzare i fan del personaggio sulla realizzazione della serie tv su Silk, anche se, come abbiamo detto, sta riscontrando alcuni problemi.

Sinceramente siamo curiosi di scoprire cosa ci offrirà la serie tv di Amazon, considerando anche che, oltre a Silk, è in corso di sviluppo anche una serie tv su Spider-Man Noir. Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi le prossime news dal mondo del cinema e delle serie tv.

