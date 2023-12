Ebay è uno dei principali siti che consultiamo ogni giorno quando vogliamo acquistare qualcosa online, ma considerando le offerte degli altri siti, come è possibile risparmiare su Ebay? Lo scopriremo in questa guida

Ebay è una delle piattaforme più utilizzate per fare acquisti online e sul quale si trovano parecchi prodotti molto interessanti provenienti da ogni campo di ogni genere. Ma è possibile poter risparmiare su Ebay, come è possibile farlo con Amazon Prime, magari per guardare anche per vedere delle belle serie tv? A quest’ultima domanda abbiamo una risposta rapida: no, Ebay non ha una piattaforma streaming, ma è possibile risparmiare. Qui abbiamo tutti i metodi migliori per farlo.

Partecipa alle aste | Come risparmiare su Ebay

Ebay consente di acquistare un prodotto in maniera diretta, quindi a contatto con il venditore, con la classica formula “compralo subito”, anche se in realtà ci sono anche le aste. Funzionano proprio come le aste normali, il venditore propone un prodotto e gli acquirenti fanno la loro offerta. Ad aggiudicarsi l’articolo ovviamente è l’ultimo acquirente. Come vincere queste aste? Una cosa fondamentale da fare è controllare il prezzo pieno del prodotto quando è venduto come nuovo, e tieni bene a mente che un acquirente non acquista mai un prodotto usato venduto a più del 50% del prezzo originale. Per spendere il meno possibile, non puntare subito tutto il budget e contieniti con le spese, e soprattutto non inseguire gli acquirenti che propongono un prezzo senza una strategia. Attenzione, però: gli ultimi 30 minuti sono decisivi, studia bene le mosse degli altri e agisci di conseguenza.

Usa coupon e codici sconto | Come risparmiare su Ebay

Una classica mossa per risparmiare è quella di usare i coupon. Per utilizzarli, basta inserire il codice alfa-numerico da inserire nell’apposita sezione e potrai acquistare ogni tipo di prodotto ad un prezzo ridotto. Ricorda, però, per ottenere questi coupon devi creare un profilo ebay. Un’altra cosa che ci sentiamo di consigliarti è quella di controllare periodicamente le promozioni, ci sono tantissimi prodotti nuovi ogni giorno ed è molto facile trovare una buona offerta.

Viva il Black Friday! | Come risparmiare su Ebay

Il Black Friday è diventato un fenomeno globale atteso da tutto il mondo, dove si va proprio incontro a sconti pazzeschi. Ebay è un’altra di quelle aziende che approfitta di questo evento dell’anno dove propone offerte che vanno perfino all’80% di sconto. Il Black Friday di solito avviene la quarta settimana del mese di novembre per inaugurare lo shopping natalizio, ma Ebay estende la durata dell’evento anche fino a dicembre.

Spedizione combinata | Come risparmiare su Ebay

Quando si fanno gli ordini su Ebay è sempre una scelta saggia quella di controllare i costi di spedizione. Se la spedizione è gratuita, tanto meglio, ma nel caso non lo sia, conviene sempre acquistare dal venditore più vicino. Ma una scelta intelligente che puoi prendere è quella della spedizione combinata, ovvero acquistare più prodotti dallo stesso acquirente. Se l’acquirente ha tutto ciò che vi serve e ha anche la spedizione gratuita, hai risparmiato un bel po’ di soldi. Vogliamo però avvisarti di una cosa: attenzione ai truffatori! Per quanto Ebay sia ben sorvegliato, la truffa è sempre dietro l’angolo, perciò informati sul venditore e soprattutto basati molto sulle recensioni degli utenti.

