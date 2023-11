Finalmente anche in Italia è stato pubblicato il trailer di Shōgun, la nuova miniserie di Disney Plus. Scopriamolo

Solo pochi giorni fa vi avevamo dato notizia di una nuovissima serie TV in uscita negli Stati Uniti, sulla piattaforma Hulu. Era questione di tempo prima che questa nuova produzione venisse annunciata ufficialmente anche in Italia. Disney Plus, detentrice dei diritti di Hulu all’estero, ha infatti appena pubblicato il trailer sottotitolato in italiano di Shōgun. Scopriamolo assieme a nuovi dettagli di trama, appena trapelati.

Trama | Shōgun: ecco il trailer italiano della serie Disney Plus

Assieme al trailer sono emersi nuovi succulenti dettagli per quanto riguarda la trama. Sappiamo infatti che la storia sarà ambientata nel Giappone feudale del ‘600. Qui Lord Yoshii Toranaga è costretto a vedersela con i suoi numerosi nemici politici, coalizzati contro di lui, nel Consiglio dei Reggenti. L’uomo farà ben presto la conoscenza di John Blackthorne, un pilota inglese, ritrovato a bordo di una nave europea abbandonata, nei pressi di un villaggio. I due uomini potrebbero rivelarsi un’ottima risorsa l’uno per l’altro. Nella vita dei due ci sarà spazio anche per Toda Mariko, una nobildonna che farà loro da interprete e che nasconde molti segreti familiari. Shōgun è co-creata da Rachel Kondo e Justin Marks. Il cast comprende Cosmo Jarvis, Hiroyuki Sanada e Anna Sawai.

La data d’uscita italiana

Ricordiamo che la miniserie, che si annuncia essere un grande evento globale, è basata sul romanzo bestseller omonimo di James Clavell da cui, già in passato, era stata tratta una serie TV. La nuova versione sarà composta da 10 episodi e approderà su Disney Plus a febbraio. Possiamo già avere un assaggio di ciò che ci aspetta nel trailer che vi abbiamo messo a disposizione qui sopra. Continuate a seguire tuttotek.it per scoprire, con più precisione, la data d’uscita di Shōgun.

