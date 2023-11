Schermi a LED per aziende: a scopi promozionali e pubblicitari

Avete un’azienda o una attività commerciale? Gli schermi a LED possono avere un grande potenziale a scopi promozionali o pubblicitari

I cartelloni pubblicitari dislocati lungo le strade ad alto traffico o in prossimità di negozi e aziende non sono più sufficienti a compensare le diverse necessità promozionali. Per questo motivo, diventano degli alleati essenziali gli schermi a LED su misura. Questi dispositivi, conosciuti anche con il nome comune derivante dall’inglese LED wall, sono la nuova frontiera tecnologica all’avanguardia utilizzata per lanciare dei messaggi pubblicitari ad alta diffusione, affinché chiunque, e a qualsiasi orario, possa ricevere una comunicazione promozionale e informativa.

Di norma, siamo abituati a pensare a questa tipologia di pannelli nei vetri dei grandi centri commerciali, invece la loro collocazione può essere altresì intima e diretta, e presentarsi in piccole, medie e grandi dimensioni anche all’interno dei locali aziendali e commerciali.

Una soluzione pubblicitaria e informativa accattivante con gli schermi a LED

Gli schermi a LED hanno un appeal accattivante nel presentare promozioni, slogan pubblicitari o semplici informazioni, poiché permettono ai consumatori di vivere un’esperienza interattiva con l’azienda. Difatti, le aziende sfruttano questi dispositivi tecnologici per agguantare il pubblico di riferimento, attraverso dei messaggi di comunicazioni, delle immagini o dei video mirati e in linea con il proprio target.

Una sorta di continuazione del mondo mediatico in cui tutti siamo perennemente immersi. Tanto da sembrare un contenuto aderente ai social, attraverso i quali l’azienda o il negozio tende a conversare e interagire con i suoi follower.

Facilità di personalizzazione

Al di là delle capacità mediatiche degli schermi a LED, vanno considerati anche i vantaggi di ordine personale. Non a caso, l’azienda può rivalersi su dispositivi piccoli, medi o grandi, nonché a soluzioni su misura per mandare i propri messaggi.

Inoltre, i contenuti digitali possono essere personalizzati, così da rappresentare alla perfezione il momento in cui si comunica, e i prodotti o i servizi che si hanno giustappunto a disposizione in un determinato frangente. Per questo motivo sono ottimi nell’intervenire a favore di eventi, sconti, saldi o particolari promozioni aziendali che rientrano nella filosofia personale e privata dell’azienda o del locale commerciale.

Per esempio, per festeggiare il decennio di attività, un’azienda potrebbe sfruttare delle promozioni a rotazione, o seguire una sorta di calendario dell’avvento in cui ogni giorno mette a disposizione un prodotto a prezzo ribassato.

La rotazione dei messaggi: un vantaggio esclusivo

Nei cartelloni pubblicitari tradizionali veniva esposto un manifesto come formula pubblicitaria, ma il suo potere è piuttosto limitato. Invece, grazie agli schermi a LED, il messaggio promozionale può variare non solo ogni giorno ma anche di ora in ora. Questa soluzione permette di raggiungere i clienti nelle diverse fasce orarie, adattandosi con estrema precisione alle rilevazioni di marketing finalizzate alle differente tipologie di clienti che si distribuiscono durante l’arco di apertura del negozio o dell’azienda.

Basti pensare agli studenti, i quali la mattina non vengono in negozio ma possono arrivare il pomeriggio. A differenza, i pensionati prediligono l’orario mattiniero per fare la spesa o per richiedere dei servizi di sussistenza. Stiamo parlando di una componente versatile che ci avvantaggia rispetto alla concorrenza. Difatti, con i dispositivi a LED possiamo realizzare delle pubblicità dinamiche e coinvolgenti, direttamente ai clienti presenti in quel dato momento. Pertanto, gli schermi a LED sono dei preziosi alleati per il nostro piano di marketing, e se i messaggi vengono ben strutturati, possono di fatto sbaragliare la concorrenza. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!