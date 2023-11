Le Cronache di Narnia: Netflix dà il via alle riprese nel 2024

Le Cronache di Narnia di Netlflix dovrebbe cominciare a essere girato già nel 2024, o almeno è quello che spera la piattaforma streaming

La produzione della visione dell’opera Le Cronache di Narnia di Netflix dovrebbe già iniziare nel 2024, con alla regia Greta Gerwig. A confermarlo è stato l’executive di Netflix, Scott Stuber, che ha rivelato che il colosso dello streaming spera di iniziare le riprese del film tratto dalla serie di romanzi fantasy di C.S. Lewis già nel 2024. La notizia dell’assunzione della regista per il reboot della saga era già stata annunciata l’anno scorso e ora sembra finalmente prendere piede.

Proprio Studer ha parlato della realizzazione del reboot della saga in un’intervista a Collider, in cui precisa proprio che l’intenzione di Netflix è quella di iniziare la produzione delle Cronache di Narnia l’anno prossimo. Ovviamente le parole dell’executive sono più una speranza, poiché il film rischia di subire dei ritardi nella lavorazione a causa dello sciopero degli attori, che è attualmente ancora in corso.

Credo che la gente sappia che stiamo lavorando alla realizzazione del film di Greta Gerwig su Le Cronache di Narnia, e che vorremmo iniziare le riprese nel 2024.

Dal momento che la Writers Guild Of America ha ufficialmente finito il suo sciopero, Greta Gerwig ha potuto riprendere a scrivere la sceneggiatura dei prossimi due film su Le Cronache di Narnia per Netflix, di cui sarà anche regista. Purtroppo, però, dato che la SAG-AFTRA non ha ancora ricevuto dall’AMPTP (di cui fa parte anche Netflix) l’accordo equo necessario per porre fine allo sciopero degli attori e quindi a cominciare le riprese del film, si corre il rischio che il piano di iniziare la produzione di Netflix per il primo film franchise prevista per il 2024, possa subire degli slittamenti.

In attesa di scoprire cosa ci riserverà il futuro, speriamo che questo sciopero finisca presto, in modo tale da non rallentare più le produzioni. Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi altro dal mondo del cinema e della televisione.

