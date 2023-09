Dopo mesi di lunghe ed estenuanti proteste, sembra sia arrivato un accordo per mettere fine allo sciopero degli sceneggiatori

Se ne è parlato per mesi, senza sapere fino a quando lo sciopero che ha coinvolto il mondo degli sceneggiatori e, successivamente anche quello degli attori, sarebbe andato avanti. Ora, dopo mesi di proteste, sembrerebbe si sia arrivati ad un accordo, tra gli studios di Hollywood e i sindacati di rappresentanza. Scopriamo i dettagli.

Un accordo storico | Sciopero degli sceneggiatori: finalmente si arriva ad un accordo

Dopo ben 5 mesi di proteste, il sindacato dei lavoratori WGA è riuscito ad ottenere un accordo che qualcuno ha già definito storico. L’associazione è riuscita a trovare un punto d’incontro con la controparte AMPTP. La nuova soluzione potrebbe finalmente mettere la parola fine ad una situazione critica per il mondo del cinema e delle serie tv. Per mesi infatti, moltissime produzioni sono state sospese, con un conseguente ritardo nell’uscita. Tra queste Stranger Things, The Last of Us e The Mandalorian. La situazione si è poi aggravata ulteriormente, quando alle proteste degli sceneggiatori si sono aggiunte anche quelle degli attori.

I contenuti dell’accordo

Probabilmente ora vi starete chiedendo quali sono i contenuti di questo accordo. I particolari non sono ancora stati ben specificati, ma possiamo anticiparvi che uno dei punti su cui si è voluta puntare maggiormente l’attenzione, è quello dell’utilizzo dell’Intelligenza artificiale. Per maggiori dettagli si dovranno aspettare le prossime ore, quando tutti i contenuti dell’accordo verranno condivisi. I negoziatori hanno tenuto a precisare che non vedono l’ora di parlare di ogni punto preso in esame dalle parti, ma che potranno farlo solo quando ciascuno di essi sarà opportunamente sistemato a dovere. Gli stessi hanno parlato del risultato raggiunto come “un accordo eccezionale, con significativi guadagni e forme di protezione per gli sceneggiatori in ogni settore“.

Non ci resta che capire come si concluderà invece lo sciopero degli attori, i quali dovrebbero invece trovare un accordo nelle prossime ore. Speriamo sia davvero così, in maniera tale da scongiurare ulteriori ritardi nelle uscite di film e serie. Continuate a seguire tuttoteK per rimanere aggiornati su eventuali aggiornamenti a riguardo.

