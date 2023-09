La fama e il successo di Book of Ra hanno imposto, nel tempo, che la versione originale fosse arricchita e perfezionata ulteriormente

Nel vasto panorama delle slot machine online, pochi titoli hanno raggiunto il prestigio e la popolarità di “Book of Ra”: questo gioco è ormai considerato un classico nell’industria del gioco e dell’intrattenimento virtuale e continua a conquistare il cuore dei giocatori di tutto il mondo. Ma cosa rende la slot Book of Ra così apprezzata? È presto detto:

Il brivido di viaggiare nell’antico Egitto: uno dei motivi principali del fascino di Book of Ra è il suo tema affascinante e avventuroso. Il gioco è ambientato nell’antico Egitto e segue le gesta di un coraggioso esploratore alla ricerca di tesori nascosti e segreti misteriosi. Questa ambientazione esotica, con sfingi, piramidi e simboli egiziani, cattura l’immaginazione dei giocatori, portandoli in un viaggio emozionante nel mondo dell’antico Egitto; Giocabilità semplice ma coinvolgente: anche i giocatori meno esperti possono iniziare a giocare rapidamente e godersi l’azione senza dover imparare regole complesse. Questa semplicità è una delle ragioni per cui la slot è così accessibile e apprezzata da un vasto pubblico di giocatori, tanto che dal lancio del 2005 è ancora oggi una delle slot più popolari nei casinò online di tutto il mondo; RTP: le grandi vincite, permesse dall’RTP medio del 95% di questa slot, sono senz’altro un motivo ulteriore del grande successo tra i giocatori.

La meccanica WinWays nella slot egizia più popolare

Come abbiamo detto, dal suo lancio, Book of Ra ha raccolto un enorme successo tanto che il produttore ha creato nel tempo diverse versioni: parliamo ora di quella WinWays, meccanica introdotta dal provider di contenuti iGaming Greentube in uno dei suoi titoli più iconici, Book Of Ra Deluxe.

In Book of Ra Deluxe WinWays cambiano alcune dinamiche di gioco come, ad esempio, il numero di rulli, che diventano 7: 6 verticali e 1 orizzontale. Proprio quest’ultimo, in cui girano 4 simboli, produce casualmente tra 64 e 117.649 modalità di vincita, grazie alla meccanica WinWays.

Presentando un rullo aggiuntivo direttamente sopra i rulli principali del gioco, la slot machine permette la rimozione dei simboli vincenti dal gameplay, consentendo reazioni a catena con l’arrivo di nuovi simboli al loro posto.

Se tre simboli scatter bonus atterrano sui rulli, verranno automaticamente assegnati dieci giri gratuiti. Ogni simbolo scatter bonus aggiuntivo che atterra fornirà ulteriori cinque giri gratuiti.

Durante la funzione Free Games, viene selezionato casualmente un simbolo dal Libro di Ra per diventare espandibile: questa tipologia di simboli possono coprire tutte le posizioni sui rulli del gioco, comprese quelle sul rullo superiore aggiuntivo.

Simboli bonus scatter speciali possono anche apparire sul rullo superiore durante la funzione Free Games, con tre simboli che concedono ulteriori cinque giri gratuiti e quattro simboli che ne concedono dieci.

La fama e il successo di Book of Ra hanno imposto, nel tempo, che la versione originale fosse arricchita e perfezionata ulteriormente per non perdere mai il suo appeal tra i giocatori: in tutti i settori, e a maggior ragione in quello del gaming, lo sviluppo e l’innovazione risultano infatti fondamentali per mantenere sempre alto l’interesse e la curiosità del pubblico.