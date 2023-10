Doctor Who: ecco il trailer dello special per il 60mo anniversario

La serie di fantascienza Doctor Who tornerà a novembre con tre nuovi episodi special, con David Tennant e Catherine Tate di nuovo nei panni del Dottore e di Donna: ecco il trailer

Il momento tanto atteso dei fan di Doctor Who è finalmente arrivato. Lo speciale dei 60 anni della serie sarà un modo per i fan di celebrare uno dei prodotti più amati in giro per il mondo. In attesa dell’arrivo dello speciale è stato pubblicato un nuovo trailer.

Il ritorno di David Tennant nel panni del Dottore ha sicuramente lasciato un po’ tutti con il fiato sospeso. Dopo che la versione interpretata da Jodie Whittaker si è rigenerata, è stato un grande colpo di scena vedere il corpo trasformarsi in quello dell’amatissimo decimo dottore, forse il più iconico degli ultimi anni. La forma che ha assunto gli darà modo di vivere una nuova imperdibile avventura che lo costringerà a incontrare nuovamente persone che aveva già conosciuto nel suo passato. Insomma, fin dal trailer è chiarissimo quanto sia in corso una lotta contro il tempo.

Il trailer dello speciale Doctor Who 60mo anniversario

Il trailer spiega quello che succederà negli episodi speciali che vedranno David Tennant e Catherine Tate riprendere i loro ruoli più iconici ed indimenticabili. Nonostante i due personaggi siano rimasti a lungo separati sembra che il destino abbia come obiettivo farli incontrare in quale modo. Donna Noble, infatti, non ha più i ricordi delle sue avventure dopo che le è stata cancellata la memoria per salvarle la vita. Villain degli episodi sarà il Giocattolaio interpretato da Neil Patrick Harris che si insinuerà gradualmente nella vita del protagonista. Vedere il ritorno di Tennant nei panni del personaggio sarà sicuramente una grandissima emozione per i fan, ma non durerà a lungo. Alla fine del trailer, infatti, viene mostrato per la prima volta Ncuti Gatwa che vestirà i panni del nuovo Dottore quando la serie tornerà in una nuova stagione.

